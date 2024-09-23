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Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Плехово
Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Плехово - РИА Новости, 23.09.2024
Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Плехово
Группировка ВС РФ "Север" отразила попытки атак ВСУ в направлении сёл Малая Локня и Плехово Курской области, Киев потерял до 25 человек, один взят в плен,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:13
2024-09-23T14:13
2024-09-23T14:13
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Север" отразила попытки атак ВСУ в направлении сёл Малая Локня и Плехово Курской области, Киев потерял до 25 человек, один взят в плен, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожено два автомобиля", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Плехово
МО: ВС РФ отразили атаки ВСУ на Малую Локню и Плехово в Курской области