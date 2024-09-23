Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Плехово - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/kurskaya-1974244414.html
Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Плехово
Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Плехово - РИА Новости, 23.09.2024
Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Плехово
Группировка ВС РФ "Север" отразила попытки атак ВСУ в направлении сёл Малая Локня и Плехово Курской области, Киев потерял до 25 человек, один взят в плен,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:13
2024-09-23T14:13
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966546309_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_707f70f6902fb1a736e2ef96560d110c.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Север" отразила попытки атак ВСУ в направлении сёл Малая Локня и Плехово Курской области, Киев потерял до 25 человек, один взят в плен, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожено два автомобиля", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966546309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd91dba89bfc5d9febf3e28e8a4f6ca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Плехово

МО: ВС РФ отразили атаки ВСУ на Малую Локню и Плехово в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Север" отразила попытки атак ВСУ в направлении сёл Малая Локня и Плехово Курской области, Киев потерял до 25 человек, один взят в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожено два автомобиля", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
22 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала