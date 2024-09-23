https://ria.ru/20240923/kurskaya-1974244414.html

Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Плехово

Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Плехово - РИА Новости, 23.09.2024

Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Плехово

Группировка ВС РФ "Север" отразила попытки атак ВСУ в направлении сёл Малая Локня и Плехово Курской области, Киев потерял до 25 человек, один взят в плен,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:13

2024-09-23T14:13

2024-09-23T14:13

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Север" отразила попытки атак ВСУ в направлении сёл Малая Локня и Плехово Курской области, Киев потерял до 25 человек, один взят в плен, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожено два автомобиля", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф