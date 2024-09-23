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В Кремле позитивно оценили публикацию доклада о вылазке ВСУ в приграничье - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/kreml-1974236515.html
В Кремле позитивно оценили публикацию доклада о вылазке ВСУ в приграничье
В Кремле позитивно оценили публикацию доклада о вылазке ВСУ в приграничье - РИА Новости, 23.09.2024
В Кремле позитивно оценили публикацию доклада о вылазке ВСУ в приграничье
В Кремле позитивно оценивают работу МИД РФ по публикации доклада о террористической вылазке Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:49
2024-09-23T13:49
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
родион мирошник
вооруженные силы рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Кремле позитивно оценивают работу МИД РФ по публикации доклада о террористической вылазке Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Оцениваем позитивно, Но я, к сожалению, не знаю в деталях доклада, пока не имел возможности с ним ознакомиться, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают шаги МИД по публикации доклада посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника о террористической вылазке киевского режима.
https://ria.ru/20240923/merkuris-1974157124.html
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россия, дмитрий песков, родион мирошник, вооруженные силы рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Родион Мирошник, Вооруженные силы РФ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В Кремле позитивно оценили публикацию доклада о вылазке ВСУ в приграничье

Песков позитивно оценил публикацию МИД доклада о вылазке ВСУ в Курскую область

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Кремле позитивно оценивают работу МИД РФ по публикации доклада о террористической вылазке Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Оцениваем позитивно, Но я, к сожалению, не знаю в деталях доклада, пока не имел возможности с ним ознакомиться, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают шаги МИД по публикации доклада посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника о террористической вылазке киевского режима.
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
"Пара недель". На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области
Вчера, 05:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковРодион МирошникВооруженные силы РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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