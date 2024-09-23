https://ria.ru/20240923/kreml-1974236515.html
В Кремле позитивно оценили публикацию доклада о вылазке ВСУ в приграничье
В Кремле позитивно оценили публикацию доклада о вылазке ВСУ в приграничье - РИА Новости, 23.09.2024
В Кремле позитивно оценили публикацию доклада о вылазке ВСУ в приграничье
В Кремле позитивно оценивают работу МИД РФ по публикации доклада о террористической вылазке Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:49
2024-09-23T13:49
2024-09-23T13:49
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
родион мирошник
вооруженные силы рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Кремле позитивно оценивают работу МИД РФ по публикации доклада о террористической вылазке Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Оцениваем позитивно, Но я, к сожалению, не знаю в деталях доклада, пока не имел возможности с ним ознакомиться, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают шаги МИД по публикации доклада посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника о террористической вылазке киевского режима.
https://ria.ru/20240923/merkuris-1974157124.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_17c89445534e3b6f60567bcb9403b6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, родион мирошник, вооруженные силы рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Родион Мирошник, Вооруженные силы РФ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В Кремле позитивно оценили публикацию доклада о вылазке ВСУ в приграничье
Песков позитивно оценил публикацию МИД доклада о вылазке ВСУ в Курскую область