https://ria.ru/20240923/kreml-1974236515.html

В Кремле позитивно оценили публикацию доклада о вылазке ВСУ в приграничье

В Кремле позитивно оценили публикацию доклада о вылазке ВСУ в приграничье - РИА Новости, 23.09.2024

В Кремле позитивно оценили публикацию доклада о вылазке ВСУ в приграничье

В Кремле позитивно оценивают работу МИД РФ по публикации доклада о террористической вылазке Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:49

2024-09-23T13:49

2024-09-23T13:49

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

родион мирошник

вооруженные силы рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Кремле позитивно оценивают работу МИД РФ по публикации доклада о террористической вылазке Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Оцениваем позитивно, Но я, к сожалению, не знаю в деталях доклада, пока не имел возможности с ним ознакомиться, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают шаги МИД по публикации доклада посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника о террористической вылазке киевского режима.

https://ria.ru/20240923/merkuris-1974157124.html

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россия, дмитрий песков, родион мирошник, вооруженные силы рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)