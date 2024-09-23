https://ria.ru/20240923/kreml-1974223279.html

В Кремле прокомментировали слияние компаний Wildberries и Russ

В Кремле прокомментировали слияние компаний Wildberries и Russ - РИА Новости, 23.09.2024

В Кремле прокомментировали слияние компаний Wildberries и Russ

Слияние компаний, в частности, Wildberries и Russ, не входит в компетенцию Кремля, это бизнес-процессы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:40

2024-09-23T12:40

2024-09-23T12:47

wildberries

россия

москва

дмитрий песков

татьяна бакальчук

владислав бакальчук

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Слияние компаний, в частности, Wildberries и Russ, не входит в компетенцию Кремля, это бизнес-процессы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сам процесс слияния компаний, опять же, это не входит в нашу компетенцию. Это абсолютно, скажем так, деловые процессы, бизнес-процессы, которые не нуждаются в наших комментариях", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают конфликт вокруг Wildberries и не изменилась ли позиция по сделке по слиянию компании с Russ.Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Беседа по делу в суде состоялась 12 сентября в закрытом режиме, супруги не пришли в суд, ограничившись отправкой своих юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. А в начале июля была учреждена совместная компания - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

https://ria.ru/20240921/arest-1973966633.html

https://ria.ru/20240923/wildberries-1974176212.html

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wildberries, россия, москва, дмитрий песков, татьяна бакальчук, владислав бакальчук, следственный комитет россии (ск рф)