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В Кремле прокомментировали слияние компаний Wildberries и Russ - РИА Новости, 23.09.2024
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12:40 23.09.2024 (обновлено: 12:47 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/kreml-1974223279.html
В Кремле прокомментировали слияние компаний Wildberries и Russ
В Кремле прокомментировали слияние компаний Wildberries и Russ - РИА Новости, 23.09.2024
В Кремле прокомментировали слияние компаний Wildberries и Russ
Слияние компаний, в частности, Wildberries и Russ, не входит в компетенцию Кремля, это бизнес-процессы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:40
2024-09-23T12:47
wildberries
россия
москва
дмитрий песков
татьяна бакальчук
владислав бакальчук
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Слияние компаний, в частности, Wildberries и Russ, не входит в компетенцию Кремля, это бизнес-процессы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сам процесс слияния компаний, опять же, это не входит в нашу компетенцию. Это абсолютно, скажем так, деловые процессы, бизнес-процессы, которые не нуждаются в наших комментариях", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают конфликт вокруг Wildberries и не изменилась ли позиция по сделке по слиянию компании с Russ.Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Беседа по делу в суде состоялась 12 сентября в закрытом режиме, супруги не пришли в суд, ограничившись отправкой своих юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. А в начале июля была учреждена совместная компания - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
https://ria.ru/20240921/arest-1973966633.html
https://ria.ru/20240923/wildberries-1974176212.html
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wildberries, россия, москва, дмитрий песков, татьяна бакальчук, владислав бакальчук, следственный комитет россии (ск рф)
Wildberries, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Татьяна Бакальчук, Владислав Бакальчук, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кремле прокомментировали слияние компаний Wildberries и Russ

Песков: слияние компаний Wildberries и Russ не входит в компетенцию Кремля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Слияние компаний, в частности, Wildberries и Russ, не входит в компетенцию Кремля, это бизнес-процессы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сам процесс слияния компаний, опять же, это не входит в нашу компетенцию. Это абсолютно, скажем так, деловые процессы, бизнес-процессы, которые не нуждаются в наших комментариях", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают конфликт вокруг Wildberries и не изменилась ли позиция по сделке по слиянию компании с Russ.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Суд дал 15 суток ареста еще 13 участникам стрельбы у офиса Wildberries
21 сентября, 10:06
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Беседа по делу в суде состоялась 12 сентября в закрытом режиме, супруги не пришли в суд, ограничившись отправкой своих юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.
В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. А в начале июля была учреждена совместная компания - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
Основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Основательница Wildberries сменила фамилию
Вчера, 09:54
 
WildberriesРоссияМоскваДмитрий ПесковТатьяна БакальчукВладислав БакальчукСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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