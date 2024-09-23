В посольстве России объяснили отказ во въезде в Южную Корею 16 россиянам
Не допущенные в Южную Корею 16 россиян не смогли подтвердить наличие средств
Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 23 сен - РИА Новости. Группа россиян, которым ранее было отказано во въезде в Южную Корею, не смогла подтвердить наличие необходимых средств для пребывания в стране и планируемый маршрут перемещения, сообщило посольство РФ в Республике Корея.
"По сообщению южнокорейской стороны, причиной недопуска российских граждан на территорию РК стало то, что они не смогли предоставить информацию о подтвержденных источниках финансовых средств, необходимых для пребывания в стране, а также о планируемом маршруте перемещения, в связи с чем у сотрудников УИС (Управления Иммиграционной службы) РК возникли основания подозревать их в намерении осуществлять нелегальную трудовую деятельность в Республике Корея", - говорится в сообщении.
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В посольстве отметили, что заведующий консульским отделом посольства Роман Быков сегодня провел беседу с начальником управления иммиграционной службы по по городу Тонхэ Ким Юн Ги, ему была предоставлена подробная информация о происшествии и обеспечен беспрепятственный доступ к россиянам. В настоящее время 16 граждан РФ продолжают находиться на пароме компании Duwon Shipping, где получают трехразовое питание. Жалоб на условия содержания у них не имеется. Они покинут город Тонхэ и вернутся во Владивосток регулярным рейсом морской паромной переправы 24 сентября.
Ранее в посольстве РФ РИА Новости, что сообщили причиной отказа во въезде в Южную Корею 16 гражданам Российской Федерации, прибывшим 21 сентября на пароме из Владивостока в Тонхэ, стало несоответствие заявленных целей поездки реальным. В этой связи сотрудниками южнокорейской иммиграционной службы на основании действующего законодательства РК и положений двустороннего соглашения о взаимной отмене визовых требований было принято решение отказать им во въезде в страну. -0-