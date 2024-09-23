https://ria.ru/20240923/kitay-1974236886.html

Пекин призвал США отказаться от идеи сдерживания Китая

Пекин призвал США отказаться от идеи сдерживания Китая - РИА Новости, 23.09.2024

Пекин призвал США отказаться от идеи сдерживания Китая

США следует отказаться от своей одержимости сдерживанием Китая и прекратить использовать страны региона в качестве инструментов, заявил на брифинге в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:52

2024-09-23T13:52

2024-09-23T13:52

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ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. США следует отказаться от своей одержимости сдерживанием Китая и прекратить использовать страны региона в качестве инструментов, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии по итогам встречи в формате QUAD в минувшую субботу выразили серьезное беспокойство ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, не называя прямо Китай в качестве основного источника обеспокоенности. При этом, как пишут западные СМИ, Байден при включенном микрофоне заявил, что Китай продолжает вести себя агрессивно в регионе, хотя это заявление должно было прозвучать на переговорах "за закрытыми дверями" без доступа СМИ. "QUAD в "Индо-Тихоокеанской стратегии" США позиционируется как основной механизм лидерства в регионе и является инструментом Вашингтона для сдерживания Китая и поддержания американской гегемонии", - заявил Линь Цзянь, комментируя саммит. Он добавил, что "Индо-Тихоокеанская стратегия" пытается достичь консенсуса по исключению и сдерживанию Китая путем раздувания "китайской угрозы". "США постоянно повторяют, что они не нацелены против Китая, но первой темой саммита был Китай, на этом саммите повсюду обсуждали КНР, они лгут без зазрения совести, и даже американские СМИ не верят в это", - указал дипломат. По его словам, "Китай всегда утверждал, что сотрудничество между странами не должно быть нацелено против третьих сторон, не говоря уже о том, чтобы наносить ущерб интересам третьих сторон". "Любая региональная инициатива должна следовать общей тенденции региона и способствовать региональному миру, стабильности и процветанию", - добавил он. "США следует отказаться от своей одержимости сохранением гегемонии и сдерживанием Китая, а также прекратить использовать страны региона в качестве инструментов", - подчеркнул он. Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем.

https://ria.ru/20240423/vopros-1941672695.html

https://ria.ru/20240308/kitay-1931888154.html

https://ria.ru/20240918/sanktsii-1973337332.html

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в мире, цены на нефть, китай, сша, япония, джо байден, синдзо абэ