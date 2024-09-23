https://ria.ru/20240923/kinoprokat-1974150018.html
"Граф Монте-Кристо" возглавил кинопрокат вторую неделю подряд
"Граф Монте-Кристо" возглавил кинопрокат вторую неделю подряд - РИА Новости, 23.09.2024
"Граф Монте-Кристо" возглавил кинопрокат вторую неделю подряд
Новая франко-бельгийская экранизация романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" возглавила кинопрокат вторую неделю подряд, заработав 58,6 миллиона рублей в РФ... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T01:22
2024-09-23T01:22
2024-09-23T01:22
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новая франко-бельгийская экранизация романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" возглавила кинопрокат вторую неделю подряд, заработав 58,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился полнометражный фильм "Лунтик: Возвращение домой", собрав в прокате за уикенд 49,5 миллиона рублей. Третье место заняла премьера недели - кинокомикс "Хеллбой: Проклятие горбуна", собравший в прокате 32,5 миллиона рублей. Четвертое место досталось ещё одной премьере - фильму "Субстанция" с Деми Мур и Маргарет Куолли: сборы кинокартины составили 32,2 миллиона рублей. На пятом месте оказалась российская премьера комедии "Маме снова 17". Картина собрала в прокате 27,5 миллиона рублей.
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россия, снг, культура, общество, кино
Россия, СНГ, Культура, Общество, кино
"Граф Монте-Кристо" возглавил кинопрокат вторую неделю подряд
Фильм "Граф Монте-Кристо" возглавил кинопрокат вторую неделю подряд
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новая франко-бельгийская экранизация романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" возглавила кинопрокат вторую неделю подряд, заработав 58,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустился полнометражный фильм "Лунтик: Возвращение домой", собрав в прокате за уикенд 49,5 миллиона рублей.
Третье место заняла премьера недели - кинокомикс "Хеллбой: Проклятие горбуна", собравший в прокате 32,5 миллиона рублей.
Четвертое место досталось ещё одной премьере - фильму "Субстанция" с Деми Мур
и Маргарет Куолли: сборы кинокартины составили 32,2 миллиона рублей.
На пятом месте оказалась российская премьера комедии "Маме снова 17". Картина собрала в прокате 27,5 миллиона рублей.