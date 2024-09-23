https://ria.ru/20240923/kinoprokat-1974150018.html

"Граф Монте-Кристо" возглавил кинопрокат вторую неделю подряд

"Граф Монте-Кристо" возглавил кинопрокат вторую неделю подряд - РИА Новости, 23.09.2024

"Граф Монте-Кристо" возглавил кинопрокат вторую неделю подряд

Новая франко-бельгийская экранизация романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" возглавила кинопрокат вторую неделю подряд, заработав 58,6 миллиона рублей в РФ... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T01:22

2024-09-23T01:22

2024-09-23T01:22

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снг

культура

общество

кино

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новая франко-бельгийская экранизация романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" возглавила кинопрокат вторую неделю подряд, заработав 58,6 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился полнометражный фильм "Лунтик: Возвращение домой", собрав в прокате за уикенд 49,5 миллиона рублей. Третье место заняла премьера недели - кинокомикс "Хеллбой: Проклятие горбуна", собравший в прокате 32,5 миллиона рублей. Четвертое место досталось ещё одной премьере - фильму "Субстанция" с Деми Мур и Маргарет Куолли: сборы кинокартины составили 32,2 миллиона рублей. На пятом месте оказалась российская премьера комедии "Маме снова 17". Картина собрала в прокате 27,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240922/film-1974137517.html

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россия, снг, культура, общество, кино