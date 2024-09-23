https://ria.ru/20240923/kiev-1974170515.html
В Киеве сожгли военный микроавтобус
В Киеве сожгли военный микроавтобус - РИА Новости, 23.09.2024
В Киеве сожгли военный микроавтобус
Микроавтобус ВСУ сожгли этой ночью в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:17
2024-09-23T09:17
2024-09-23T09:17
в мире
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Микроавтобус ВСУ сожгли этой ночью в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". "На проспекте Бажана в Киеве ночью сгорел очередной военный микроавтобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как сообщили журналисты "Страна.ua", незадолго до возгорания автомобиля местные жители слышали взрыв. Ранее представитель офиса украинского генпрокурора Надежда Максимец заявила, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров. Украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973413186.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
В Киеве сожгли военный микроавтобус
"Страна.ua": в Киеве сожгли военный микроавтобус ВСУ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Микроавтобус ВСУ сожгли этой ночью в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"На проспекте Бажана в Киеве ночью сгорел очередной военный микроавтобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как сообщили журналисты "Страна.ua", незадолго до возгорания автомобиля местные жители слышали взрыв.
Ранее представитель офиса украинского генпрокурора Надежда Максимец заявила, что на Украине
с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров.
Украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.