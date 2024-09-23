https://ria.ru/20240923/kiev-1974170515.html

В Киеве сожгли военный микроавтобус

В Киеве сожгли военный микроавтобус - РИА Новости, 23.09.2024

В Киеве сожгли военный микроавтобус

Микроавтобус ВСУ сожгли этой ночью в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:17

2024-09-23T09:17

2024-09-23T09:17

в мире

киев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Микроавтобус ВСУ сожгли этой ночью в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". "На проспекте Бажана в Киеве ночью сгорел очередной военный микроавтобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как сообщили журналисты "Страна.ua", незадолго до возгорания автомобиля местные жители слышали взрыв. Ранее представитель офиса украинского генпрокурора Надежда Максимец заявила, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров. Украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973413186.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина