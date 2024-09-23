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В Киеве сожгли военный микроавтобус - РИА Новости, 23.09.2024
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09:17 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/kiev-1974170515.html
В Киеве сожгли военный микроавтобус
В Киеве сожгли военный микроавтобус - РИА Новости, 23.09.2024
В Киеве сожгли военный микроавтобус
Микроавтобус ВСУ сожгли этой ночью в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:17
2024-09-23T09:17
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Микроавтобус ВСУ сожгли этой ночью в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". "На проспекте Бажана в Киеве ночью сгорел очередной военный микроавтобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как сообщили журналисты "Страна.ua", незадолго до возгорания автомобиля местные жители слышали взрыв. Ранее представитель офиса украинского генпрокурора Надежда Максимец заявила, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров. Украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
В Киеве сожгли военный микроавтобус

"Страна.ua": в Киеве сожгли военный микроавтобус ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Микроавтобус ВСУ сожгли этой ночью в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"На проспекте Бажана в Киеве ночью сгорел очередной военный микроавтобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как сообщили журналисты "Страна.ua", незадолго до возгорания автомобиля местные жители слышали взрыв.
Ранее представитель офиса украинского генпрокурора Надежда Максимец заявила, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров.
Украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.
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