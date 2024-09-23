https://ria.ru/20240923/khimki-1974293695.html

Лыжероллерная трасса протяженностью почти 4 километра появится в Химках

Лыжероллерная трасса протяженностью почти 4 километра появится в Химках - РИА Новости, 23.09.2024

Лыжероллерная трасса протяженностью почти 4 километра появится в Химках

В лесопарке Химок завершают работы по устройству лыжероллерной трассы длинной 3,8 километра, которая станет одной из самых протяженных в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:12

2024-09-23T18:12

2024-09-23T18:12

общество

городское хозяйство москвы

московская область (подмосковье)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В лесопарке Химок завершают работы по устройству лыжероллерной трассы длинной 3,8 километра, которая станет одной из самых протяженных в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации городского округа."Химкинский лесопарк — самая большая и зеленая зона города. Важная задача не только развивать, но и максимально сохранить природу здесь. Уделяем этому максимум внимания. Кроме обустройства лыжероллерной трассы, заботимся и об инфраструктуре для спокойных прогулок. Устанавливаем скамейки для отдыха, прокладываем дорожно-тропиночную сеть", — приводятся в сообщении слова главы Химок Дмитрия Волошина.Проект обустройства лыжероллерной трассы был разработан с учетом современных стандартов безопасности и комфорта, что делает его доступным для спортсменов разного уровня подготовки. Новая зона будет оборудована специальным покрытием, которое минимизирует риск травм. Специалисты уже завершили работу над основанием трассы и приступили к прокладке асфальта.Комплекс мероприятий по благоустройству лесопарка включает в себя не только обустройство площадок для активного и спокойного отдыха, но и работы по устройству освещения, озеленению и установки дополнительных архитектурных форм. Кроме того, специалисты ведут работы по очистке пруда, добавили в пресс-службе.Там отметили, что в рамках первого этапа благоустройства привели в порядок 47 гектаров территории. Проложили пять километров дорожно-тропиночной сети, построили новый детский игровой городок, установили 60 лавочек и 240 опор освещения, подключили камеры видеонаблюдения в рамках региональной программы "Безопасный регион". Также обустроили площадку для выгула собак.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки)