https://ria.ru/20240923/khimki-1974293695.html
Лыжероллерная трасса протяженностью почти 4 километра появится в Химках
Лыжероллерная трасса протяженностью почти 4 километра появится в Химках - РИА Новости, 23.09.2024
Лыжероллерная трасса протяженностью почти 4 километра появится в Химках
В лесопарке Химок завершают работы по устройству лыжероллерной трассы длинной 3,8 километра, которая станет одной из самых протяженных в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:12
2024-09-23T18:12
2024-09-23T18:12
общество
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В лесопарке Химок завершают работы по устройству лыжероллерной трассы длинной 3,8 километра, которая станет одной из самых протяженных в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации городского округа."Химкинский лесопарк — самая большая и зеленая зона города. Важная задача не только развивать, но и максимально сохранить природу здесь. Уделяем этому максимум внимания. Кроме обустройства лыжероллерной трассы, заботимся и об инфраструктуре для спокойных прогулок. Устанавливаем скамейки для отдыха, прокладываем дорожно-тропиночную сеть", — приводятся в сообщении слова главы Химок Дмитрия Волошина.Проект обустройства лыжероллерной трассы был разработан с учетом современных стандартов безопасности и комфорта, что делает его доступным для спортсменов разного уровня подготовки. Новая зона будет оборудована специальным покрытием, которое минимизирует риск травм. Специалисты уже завершили работу над основанием трассы и приступили к прокладке асфальта.Комплекс мероприятий по благоустройству лесопарка включает в себя не только обустройство площадок для активного и спокойного отдыха, но и работы по устройству освещения, озеленению и установки дополнительных архитектурных форм. Кроме того, специалисты ведут работы по очистке пруда, добавили в пресс-службе.Там отметили, что в рамках первого этапа благоустройства привели в порядок 47 гектаров территории. Проложили пять километров дорожно-тропиночной сети, построили новый детский игровой городок, установили 60 лавочек и 240 опор освещения, подключили камеры видеонаблюдения в рамках региональной программы "Безопасный регион". Также обустроили площадку для выгула собак.
московская область (подмосковье)
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общество, городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В лесопарке Химок завершают работы по устройству лыжероллерной трассы длинной 3,8 километра, которая станет одной из самых протяженных в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Химкинский лесопарк — самая большая и зеленая зона города. Важная задача не только развивать, но и максимально сохранить природу здесь. Уделяем этому максимум внимания. Кроме обустройства лыжероллерной трассы, заботимся и об инфраструктуре для спокойных прогулок. Устанавливаем скамейки для отдыха, прокладываем дорожно-тропиночную сеть", — приводятся в сообщении слова главы Химок Дмитрия Волошина.
Проект обустройства лыжероллерной трассы был разработан с учетом современных стандартов безопасности и комфорта, что делает его доступным для спортсменов разного уровня подготовки. Новая зона будет оборудована специальным покрытием, которое минимизирует риск травм. Специалисты уже завершили работу над основанием трассы и приступили к прокладке асфальта.
Комплекс мероприятий по благоустройству лесопарка включает в себя не только обустройство площадок для активного и спокойного отдыха, но и работы по устройству освещения, озеленению и установки дополнительных архитектурных форм. Кроме того, специалисты ведут работы по очистке пруда, добавили в пресс-службе.
Там отметили, что в рамках первого этапа благоустройства привели в порядок 47 гектаров территории. Проложили пять километров дорожно-тропиночной сети, построили новый детский игровой городок, установили 60 лавочек и 240 опор освещения, подключили камеры видеонаблюдения в рамках региональной программы "Безопасный регион". Также обустроили площадку для выгула собак.