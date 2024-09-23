https://ria.ru/20240923/khimki-1974234696.html

Глава Химок Волошин проверил ход реконструкции парка Толстого

Глава Химок Волошин проверил ход реконструкции парка Толстого - РИА Новости, 23.09.2024

Глава Химок Волошин проверил ход реконструкции парка Толстого

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход работ по реконструкции парка Толстого, где специалисты обустраивают сеть тропинок и велодорожек,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:41

2024-09-23T13:41

2024-09-23T13:41

химки (городской округ в московской области)

городское хозяйство москвы

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход работ по реконструкции парка Толстого, где специалисты обустраивают сеть тропинок и велодорожек, монтируют опоры освещения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Второй этап реконструкции зоны отдыха охватит 12 гектаров. Работы ведутся так, чтобы не ограничивать доступ отдыхающим. "Пообщался с подрядчиком. Передал вопросы, которые задают жители в комментариях. Во-первых, экология. Еще раз акцентировал внимание на сохранении деревьев. Во-вторых, зона аттракционов. Мы демонтируем старые и установим новые, современные", — цитирует пресс-служба Волошина. В рамках первого этапа реконструкции парка Толстого специалисты обновили более 30 пешеходных дорожек и установили более 100 новых лавочек, обустроили велодорожки, новую детскую площадку, скалодром и веревочный парк. Также был запущен сухой фонтан с интерактивной подсветкой и открыто долгожданное для химчан колесо обозрения. В настоящее время в округе работы по благоустройству ведут также в Химкинском лесопарке. На территории обустроят лыжероллерную трассу, системы водоотведения, очистят пруд и обустроят входные группы.

https://ria.ru/20240921/aktsiya-1974021755.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), городское хозяйство москвы, дмитрий волошин (глава городского округа химки)