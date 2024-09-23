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Глава Химок Волошин проверил ход реконструкции парка Толстого - РИА Новости, 23.09.2024
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13:41 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/khimki-1974234696.html
Глава Химок Волошин проверил ход реконструкции парка Толстого
Глава Химок Волошин проверил ход реконструкции парка Толстого - РИА Новости, 23.09.2024
Глава Химок Волошин проверил ход реконструкции парка Толстого
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход работ по реконструкции парка Толстого, где специалисты обустраивают сеть тропинок и велодорожек,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:41
2024-09-23T13:41
химки (городской округ в московской области)
городское хозяйство москвы
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход работ по реконструкции парка Толстого, где специалисты обустраивают сеть тропинок и велодорожек, монтируют опоры освещения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Второй этап реконструкции зоны отдыха охватит 12 гектаров. Работы ведутся так, чтобы не ограничивать доступ отдыхающим. "Пообщался с подрядчиком. Передал вопросы, которые задают жители в комментариях. Во-первых, экология. Еще раз акцентировал внимание на сохранении деревьев. Во-вторых, зона аттракционов. Мы демонтируем старые и установим новые, современные", — цитирует пресс-служба Волошина. В рамках первого этапа реконструкции парка Толстого специалисты обновили более 30 пешеходных дорожек и установили более 100 новых лавочек, обустроили велодорожки, новую детскую площадку, скалодром и веревочный парк. Также был запущен сухой фонтан с интерактивной подсветкой и открыто долгожданное для химчан колесо обозрения. В настоящее время в округе работы по благоустройству ведут также в Химкинском лесопарке. На территории обустроят лыжероллерную трассу, системы водоотведения, очистят пруд и обустроят входные группы.
https://ria.ru/20240921/aktsiya-1974021755.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), городское хозяйство москвы, дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки (городской округ в Московской области), Городское хозяйство Москвы, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)

Глава Химок Волошин проверил ход реконструкции парка Толстого

© Фото : пресс-служба администрации ХимокПарк им. Л.Н. Толстого, Химки
Парк им. Л.Н. Толстого, Химки - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход работ по реконструкции парка Толстого, где специалисты обустраивают сеть тропинок и велодорожек, монтируют опоры освещения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Второй этап реконструкции зоны отдыха охватит 12 гектаров. Работы ведутся так, чтобы не ограничивать доступ отдыхающим.
"Пообщался с подрядчиком. Передал вопросы, которые задают жители в комментариях. Во-первых, экология. Еще раз акцентировал внимание на сохранении деревьев. Во-вторых, зона аттракционов. Мы демонтируем старые и установим новые, современные", — цитирует пресс-служба Волошина.
В рамках первого этапа реконструкции парка Толстого специалисты обновили более 30 пешеходных дорожек и установили более 100 новых лавочек, обустроили велодорожки, новую детскую площадку, скалодром и веревочный парк. Также был запущен сухой фонтан с интерактивной подсветкой и открыто долгожданное для химчан колесо обозрения.
В настоящее время в округе работы по благоустройству ведут также в Химкинском лесопарке. На территории обустроят лыжероллерную трассу, системы водоотведения, очистят пруд и обустроят входные группы.
Сотни жителей Химок приняли участие в экологической акции Всей семьей - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Химки (городской округ в Московской области)Городское хозяйство МосквыДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
 
 
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