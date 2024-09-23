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Сохранение этнокультурного многообразия России обсудили в КЧР
Сохранение этнокультурного многообразия России обсудили в КЧР - РИА Новости, 23.09.2024
Сохранение этнокультурного многообразия России обсудили в КЧР
Ученые, эксперты и студенты из 20 регионов России обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, сохранения этнокультурного и языкового многообразия... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:39
2024-09-23T12:39
2024-09-23T12:39
карачаево-черкесская республика
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ученые, эксперты и студенты из 20 регионов России обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, сохранения этнокультурного и языкового многообразия страны на научно-практической конференции "Механизмы укрепления этнокультурной и гражданской идентичности многонационального народа РФ", сообщает пресс-служба регионального правительства. Мероприятие прошло 12-13 сентября и было организовано Карачаево-Черкесским государственным университетом им. У. Д. Алиева и министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. В ходе конференции обсуждали роль традиционных ценностей в формировании гражданской идентичности, возможности информационных технологий в этом процессе, важность патриотического воспитания в системе образования. Участники конференции подчеркнули необходимость сохранить и преумножать культурное наследие многонационального народа России, роль государства в создании условий для развития всех этносов страны. Для успешной реализации поставленных задач важно усилить межведомственное сотрудничество, повысить эффективность программ и мероприятий по формированию гражданской идентичности, патриотических чувств у школьников и российской молодежи, считают делегаты форума. Было представлено более 100 докладов, часть из которых войдет в итоговый сборник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
Карачаево-Черкесская Республика, Россия
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ученые, эксперты и студенты из 20 регионов России обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, сохранения этнокультурного и языкового многообразия страны на научно-практической конференции "Механизмы укрепления этнокультурной и гражданской идентичности многонационального народа РФ", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие прошло 12-13 сентября и было организовано Карачаево-Черкесским государственным университетом им. У. Д. Алиева и министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.
В ходе конференции обсуждали роль традиционных ценностей в формировании гражданской идентичности, возможности информационных технологий в этом процессе, важность патриотического воспитания в системе образования.
Участники конференции подчеркнули необходимость сохранить и преумножать культурное наследие многонационального народа России, роль государства в создании условий для развития всех этносов страны.
Для успешной реализации поставленных задач важно усилить межведомственное сотрудничество, повысить эффективность программ и мероприятий по формированию гражданской идентичности, патриотических чувств у школьников и российской молодежи, считают делегаты форума.
Было представлено более 100 докладов, часть из которых войдет в итоговый сборник.