Рейтинг@Mail.ru
Сохранение этнокультурного многообразия России обсудили в КЧР - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
12:39 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/kchr-1974223018.html
Сохранение этнокультурного многообразия России обсудили в КЧР
Сохранение этнокультурного многообразия России обсудили в КЧР - РИА Новости, 23.09.2024
Сохранение этнокультурного многообразия России обсудили в КЧР
Ученые, эксперты и студенты из 20 регионов России обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, сохранения этнокультурного и языкового многообразия... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:39
2024-09-23T12:39
карачаево-черкесская республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974221059_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_fb69d08c936874e1385b49475dfac5a6.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ученые, эксперты и студенты из 20 регионов России обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, сохранения этнокультурного и языкового многообразия страны на научно-практической конференции "Механизмы укрепления этнокультурной и гражданской идентичности многонационального народа РФ", сообщает пресс-служба регионального правительства. Мероприятие прошло 12-13 сентября и было организовано Карачаево-Черкесским государственным университетом им. У. Д. Алиева и министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. В ходе конференции обсуждали роль традиционных ценностей в формировании гражданской идентичности, возможности информационных технологий в этом процессе, важность патриотического воспитания в системе образования. Участники конференции подчеркнули необходимость сохранить и преумножать культурное наследие многонационального народа России, роль государства в создании условий для развития всех этносов страны. Для успешной реализации поставленных задач важно усилить межведомственное сотрудничество, повысить эффективность программ и мероприятий по формированию гражданской идентичности, патриотических чувств у школьников и российской молодежи, считают делегаты форума. Было представлено более 100 докладов, часть из которых войдет в итоговый сборник.
https://ria.ru/20240921/kosmos-1973970111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974221059_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3498e732b2659e9e37bcd37b6301cc53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Карачаево-Черкесская Республика, Россия

Сохранение этнокультурного многообразия России обсудили в КЧР

© Фото : пресс-служба правительства КЧРСохранение этнокультурного многообразия России обсудили в КЧР
Сохранение этнокультурного многообразия России обсудили в КЧР - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства КЧР
Сохранение этнокультурного многообразия России обсудили в КЧР
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ученые, эксперты и студенты из 20 регионов России обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, сохранения этнокультурного и языкового многообразия страны на научно-практической конференции "Механизмы укрепления этнокультурной и гражданской идентичности многонационального народа РФ", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие прошло 12-13 сентября и было организовано Карачаево-Черкесским государственным университетом им. У. Д. Алиева и министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.
В ходе конференции обсуждали роль традиционных ценностей в формировании гражданской идентичности, возможности информационных технологий в этом процессе, важность патриотического воспитания в системе образования.
Участники конференции подчеркнули необходимость сохранить и преумножать культурное наследие многонационального народа России, роль государства в создании условий для развития всех этносов страны.
Для успешной реализации поставленных задач важно усилить межведомственное сотрудничество, повысить эффективность программ и мероприятий по формированию гражданской идентичности, патриотических чувств у школьников и российской молодежи, считают делегаты форума.
Было представлено более 100 докладов, часть из которых войдет в итоговый сборник.
Первый цифровой форум Космос для людей прошел в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук в Нижнем Архызе - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В КЧР прошел первый цифровой форум "Космос для людей"
21 сентября, 10:55
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала