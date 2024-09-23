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"Лаборатория Касперского" рассказала о новой угрозе для гаджетов на Android - РИА Новости, 23.09.2024
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14:57 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/kaspersky-1974252239.html
"Лаборатория Касперского" рассказала о новой угрозе для гаджетов на Android
"Лаборатория Касперского" рассказала о новой угрозе для гаджетов на Android - РИА Новости, 23.09.2024
"Лаборатория Касперского" рассказала о новой угрозе для гаджетов на Android
Миллионы владельцев устройств, работающих на операционной системе Android, могли стать жертвами новой версии троянца Necro, с ним столкнулись пользователи из... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:57
2024-09-23T14:57
технологии
россия
лаборатория касперского
общество
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Миллионы владельцев устройств, работающих на операционной системе Android, могли стать жертвами новой версии троянца Necro, с ним столкнулись пользователи из России и других стран мира, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Жертвами новой версии троянца Necro могли стать миллионы владельцев Android-устройств. С троянцем столкнулись пользователи в России и других странах. Necro до сих пор может распространяться на неофициальных площадках", - рассказали в компании, добавив, что такие атаки были зафиксированы на пользователей в России, Бразилии, Вьетнаме, Эквадоре и Мексике. Так, в конце августа эксперты компании обнаружили, что в несколько популярных приложений в Google Play и на неофициальных площадках проникла новая версия Necro. Там объяснили, что это загрузчик для Android, который скачивает и запускает на зараженном смартфоне другие вредоносные компоненты в зависимости от того, какие команды дадут создатели троянца. Кроме того, загружаемые модули дают злоумышленникам возможность якобы от лица жертвы посещать нужные им ресурсы в интернете, например, запрещенные, а также использовать зараженное электронное устройство как часть прокси-ботнета. "Первой находкой киберэкспертов, в которой скрывался Necro, оказался модифицированный Spotify Plus. Его авторы заявляли, что программа не представляет вреда для устройства и содержит множество дополнительных функций, которых нет в официальном приложении для прослушивания музыки. Позднее специалисты также обнаружили измененную версию WhatsApp с загрузчиком Necro, а следом - зараженные модификации игр, среди которых: Minecraft, Stumble Guys, Car Parking Multiplayer", - рассказали в компани. В свою очередь в Google Play специалисты обнаружили троянца и в приложении Wuta Camera и в браузере Max Browser. Так, общее количество скачиваний этих приложений превысило 11 миллионов. Компания сообщила Google о заражениях - из приложения Wuta Camera был удален вредоносный код, а приложение Max Browser было удалено из магазина. Однако пользователи по-прежнему рискуют столкнуться с Necro на неофициальных площадках, заключили там.
https://ria.ru/20240921/otkrytki-1973953241.html
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технологии, россия, лаборатория касперского, общество
Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, Общество
"Лаборатория Касперского" рассказала о новой угрозе для гаджетов на Android

Kaspersky: миллионы россиян могли стать жертвами новой версии троянца Necro

© Лаборатория КасперскогоЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Лаборатория Касперского
Здание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Миллионы владельцев устройств, работающих на операционной системе Android, могли стать жертвами новой версии троянца Necro, с ним столкнулись пользователи из России и других стран мира, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Жертвами новой версии троянца Necro могли стать миллионы владельцев Android-устройств. С троянцем столкнулись пользователи в России и других странах. Necro до сих пор может распространяться на неофициальных площадках", - рассказали в компании, добавив, что такие атаки были зафиксированы на пользователей в России, Бразилии, Вьетнаме, Эквадоре и Мексике.
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Так, в конце августа эксперты компании обнаружили, что в несколько популярных приложений в Google Play и на неофициальных площадках проникла новая версия Necro. Там объяснили, что это загрузчик для Android, который скачивает и запускает на зараженном смартфоне другие вредоносные компоненты в зависимости от того, какие команды дадут создатели троянца.
Кроме того, загружаемые модули дают злоумышленникам возможность якобы от лица жертвы посещать нужные им ресурсы в интернете, например, запрещенные, а также использовать зараженное электронное устройство как часть прокси-ботнета.
"Первой находкой киберэкспертов, в которой скрывался Necro, оказался модифицированный Spotify Plus. Его авторы заявляли, что программа не представляет вреда для устройства и содержит множество дополнительных функций, которых нет в официальном приложении для прослушивания музыки. Позднее специалисты также обнаружили измененную версию WhatsApp с загрузчиком Necro, а следом - зараженные модификации игр, среди которых: Minecraft, Stumble Guys, Car Parking Multiplayer", - рассказали в компани.
В свою очередь в Google Play специалисты обнаружили троянца и в приложении Wuta Camera и в браузере Max Browser. Так, общее количество скачиваний этих приложений превысило 11 миллионов. Компания сообщила Google о заражениях - из приложения Wuta Camera был удален вредоносный код, а приложение Max Browser было удалено из магазина. Однако пользователи по-прежнему рискуют столкнуться с Necro на неофициальных площадках, заключили там.
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