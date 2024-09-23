"Хезболла" заявила, что один из лидеров движения Али Караки жив
"Хезболла": один из лидеров движения Али Караки жив и находится в безопасности
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" после заявлений СМИ о предполагаемых попытках ВВС Израиля ликвидировать одного из его лидеров Али Караки заявило, что он жив и находится в безопасном месте.
Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на израильских чиновников, что Али Караки был целью израильских ударов по Ливану, чиновники также отметили, что не знают о его судьбе. Как подчеркнул Axios, Али Караки - наиболее высокопоставленный военный командир движения после Фуада Шукра и Ибрагима Акиля, которые были ранее убиты израильскими силами.
"Комментируя утверждения... об убийстве... Али Караки, заверяем, что... Али Караки в порядке и... полном здравии и благополучии, он переехал в безопасное место", - говорится в Telegram-канале движения.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
Вчера, 19:06