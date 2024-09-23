Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила, что один из лидеров движения Али Караки жив - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 23.09.2024 (обновлено: 22:44 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/izrail-1974323939.html
"Хезболла" заявила, что один из лидеров движения Али Караки жив
"Хезболла" заявила, что один из лидеров движения Али Караки жив - РИА Новости, 23.09.2024
"Хезболла" заявила, что один из лидеров движения Али Караки жив
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" после заявлений СМИ о предполагаемых попытках ВВС Израиля ликвидировать одного из его лидеров Али Караки заявило, что он РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:43
2024-09-23T22:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
ливан
бейрут
хезболла
оон
хасан насралла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974267441_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_249ebe41d882df86e27f06d6ca7e1fbd.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" после заявлений СМИ о предполагаемых попытках ВВС Израиля ликвидировать одного из его лидеров Али Караки заявило, что он жив и находится в безопасном месте. Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на израильских чиновников, что Али Караки был целью израильских ударов по Ливану, чиновники также отметили, что не знают о его судьбе. Как подчеркнул Axios, Али Караки - наиболее высокопоставленный военный командир движения после Фуада Шукра и Ибрагима Акиля, которые были ранее убиты израильскими силами. "Комментируя утверждения... об убийстве... Али Караки, заверяем, что... Али Караки в порядке и... полном здравии и благополучии, он переехал в безопасное место", - говорится в Telegram-канале движения. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240923/izrail-1974322359.html
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
израиль
ливан
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974267441_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_121c781881de19b7e0a7ba3158d6d4ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, хасан насралла
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ООН, Хасан Насралла
"Хезболла" заявила, что один из лидеров движения Али Караки жив

"Хезболла": один из лидеров движения Али Караки жив и находится в безопасности

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" после заявлений СМИ о предполагаемых попытках ВВС Израиля ликвидировать одного из его лидеров Али Караки заявило, что он жив и находится в безопасном месте.
Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на израильских чиновников, что Али Караки был целью израильских ударов по Ливану, чиновники также отметили, что не знают о его судьбе. Как подчеркнул Axios, Али Караки - наиболее высокопоставленный военный командир движения после Фуада Шукра и Ибрагима Акиля, которые были ранее убиты израильскими силами.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
ЦАХАЛ заявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"
Вчера, 22:18
"Комментируя утверждения... об убийстве... Али Караки, заверяем, что... Али Караки в порядке и... полном здравии и благополучии, он переехал в безопасное место", - говорится в Telegram-канале движения.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
Вчера, 19:06
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильЛиванБейрутХезболлаООНХасан Насралла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала