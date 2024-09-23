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ЦАХАЛ заявил о начале наступательной операции против "Хезболлы" - РИА Новости, 23.09.2024
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22:18 23.09.2024 (обновлено: 23:50 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/izrail-1974322359.html
ЦАХАЛ заявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил о начале наступательной операции против "Хезболлы" - РИА Новости, 23.09.2024
ЦАХАЛ заявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"
Израильская армия начала упреждающую наступательную операцию "Стрелы севера" против шиитского движения "Хезболла" в Ливане, сообщил глава Генерального штаба... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:18
2024-09-23T23:50
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
ливан
ближний восток
хезболла
тель-авив
хамас
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильская армия начала упреждающую наступательную операцию "Стрелы севера" против шиитского движения "Хезболла" в Ливане, сообщил глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви в Telegram-канале."Сегодня утром Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. Мы нацелены на боевую инфраструктуру, которую "Хезболла" создавала на протяжении последних 20 лет", — говорится в посте.Как отметил Халеви, Тель-Авив достигает поставленных целей и ведет подготовку к следующим этапам, при этом он не уточнил, о чем именно идет речь.По его словам, все действия направлены на возвращение жителей северной части Израиля в свои дома.По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава Ливана, от ударов ВВС Израиля только с начала суток погибли 492 человека, включая 35 детей.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на прошлой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии израильские военные заявили о его ликвидации.Утверждалось, что шиитское движение планировало нападение на еврейское государство, схожее с вторжением ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли более 1,2 тысячи граждан.Бойцы "Хезболлы" в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
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израиль
ливан
ближний восток
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Последствия атаки израильской авиации по пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла несколько ударов по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. В соцсетях публикуют кадры последствий атаки.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ливан, ближний восток, хезболла, тель-авив, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Ливан, Ближний Восток, Хезболла, Тель-Авив, ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"

Генштаб армии Израиля: ЦАХАЛ начал упреждающую операцию против "Хезболлы"

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильская армия начала упреждающую наступательную операцию "Стрелы севера" против шиитского движения "Хезболла" в Ливане, сообщил глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви в Telegram-канале.
"Сегодня утром Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. Мы нацелены на боевую инфраструктуру, которую "Хезболла" создавала на протяжении последних 20 лет", — говорится в посте.
Как отметил Халеви, Тель-Авив достигает поставленных целей и ведет подготовку к следующим этапам, при этом он не уточнил, о чем именно идет речь.
По его словам, все действия направлены на возвращение жителей северной части Израиля в свои дома.
По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава Ливана, от ударов ВВС Израиля только с начала суток погибли 492 человека, включая 35 детей.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на прошлой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
Вчера, 19:06
В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии израильские военные заявили о его ликвидации.
Утверждалось, что шиитское движение планировало нападение на еврейское государство, схожее с вторжением ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли более 1,2 тысячи граждан.
Бойцы "Хезболлы" в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах.
Место падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильЛиванБлижний ВостокХезболлаТель-АвивХАМАС
 
 
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