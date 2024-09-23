ЦАХАЛ заявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"
Генштаб армии Израиля: ЦАХАЛ начал упреждающую операцию против "Хезболлы"
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильская армия начала упреждающую наступательную операцию "Стрелы севера" против шиитского движения "Хезболла" в Ливане, сообщил глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви в Telegram-канале.
"Сегодня утром Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. Мы нацелены на боевую инфраструктуру, которую "Хезболла" создавала на протяжении последних 20 лет", — говорится в посте.
Как отметил Халеви, Тель-Авив достигает поставленных целей и ведет подготовку к следующим этапам, при этом он не уточнил, о чем именно идет речь.
По его словам, все действия направлены на возвращение жителей северной части Израиля в свои дома.
По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава Ливана, от ударов ВВС Израиля только с начала суток погибли 492 человека, включая 35 детей.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на прошлой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.
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Вчера, 19:06
В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии израильские военные заявили о его ликвидации.
Утверждалось, что шиитское движение планировало нападение на еврейское государство, схожее с вторжением ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли более 1,2 тысячи граждан.
Бойцы "Хезболлы" в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах.