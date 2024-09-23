https://ria.ru/20240923/izrail-1974285983.html

Сирены тревоги прозвучали в центральной части Западного берега реки Иордан

Сирены тревоги прозвучали в центральной части Западного берега реки Иордан - РИА Новости, 23.09.2024

Сирены тревоги прозвучали в центральной части Западного берега реки Иордан

Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Западного берега реки Иордан, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:34

2024-09-23T17:34

2024-09-23T17:34

в мире

западный берег реки иордан

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Западного берега реки Иордан, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в Самарии (регион на Западном берегу - ред.)" - говорится в сообщении.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигналы тревоги были активированы в различных населенных пунктах центральной и северной частей Западного берега.

https://ria.ru/20240923/izrail-1974269194.html

западный берег реки иордан

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в мире, западный берег реки иордан, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году