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Сирены тревоги прозвучали в центральной части Западного берега реки Иордан - РИА Новости, 23.09.2024
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17:34 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/izrail-1974285983.html
Сирены тревоги прозвучали в центральной части Западного берега реки Иордан
Сирены тревоги прозвучали в центральной части Западного берега реки Иордан - РИА Новости, 23.09.2024
Сирены тревоги прозвучали в центральной части Западного берега реки Иордан
Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Западного берега реки Иордан, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:34
2024-09-23T17:34
в мире
западный берег реки иордан
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Западного берега реки Иордан, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в Самарии (регион на Западном берегу - ред.)" - говорится в сообщении.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигналы тревоги были активированы в различных населенных пунктах центральной и северной частей Западного берега.
https://ria.ru/20240923/izrail-1974269194.html
западный берег реки иордан
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в мире, западный берег реки иордан, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Западный берег реки Иордан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сирены тревоги прозвучали в центральной части Западного берега реки Иордан

ЦАХАЛ: воздушная тревога прозвучала в центральной части Западного берега Иордана

© РИА Новости / Алия СудаковаТерритории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Алия Судакова
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Западного берега реки Иордан, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в Самарии (регион на Западном берегу - ред.)" - говорится в сообщении.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигналы тревоги были активированы в различных населенных пунктах центральной и северной частей Западного берега.
Порт города Хайфа. Архив - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
К востоку от Хайфы объявили воздушную тревогу
Вчера, 16:34
 
В миреЗападный берег реки ИорданАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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