https://ria.ru/20240923/izrail-1974242851.html

В Израиле зафиксировали около 35 запусков снарядов из Ливана

В Израиле зафиксировали около 35 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 23.09.2024

В Израиле зафиксировали около 35 запусков снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час зафиксировала около 35 запусков снарядов с территории Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:09

2024-09-23T14:09

2024-09-23T14:09

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час зафиксировала около 35 запусков снарядов с территории Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 12.24 (совпадает с мск) в районах Амиад и Цфат было зафиксировано около 25 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля. После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 12.43 в районе Нижней Галилеи, было обнаружено около 10 снарядов, выпущенных из Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что системы ПВО ЦАХАЛ успешно перехватили несколько снарядов, также множество объектов упало на открытой местности. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк. Дом был полностью разрушен, погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насралла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году