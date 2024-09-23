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В Израиле зафиксировали около 35 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 23.09.2024
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14:09 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/izrail-1974242851.html
В Израиле зафиксировали около 35 запусков снарядов из Ливана
В Израиле зафиксировали около 35 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 23.09.2024
В Израиле зафиксировали около 35 запусков снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час зафиксировала около 35 запусков снарядов с территории Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:09
2024-09-23T14:09
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хасан насралла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час зафиксировала около 35 запусков снарядов с территории Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 12.24 (совпадает с мск) в районах Амиад и Цфат было зафиксировано около 25 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля. После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 12.43 в районе Нижней Галилеи, было обнаружено около 10 снарядов, выпущенных из Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что системы ПВО ЦАХАЛ успешно перехватили несколько снарядов, также множество объектов упало на открытой местности. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк. Дом был полностью разрушен, погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насралла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насралла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле зафиксировали около 35 запусков снарядов из Ливана

ЦАХАЛ за час зафиксировал около 35 запусков снарядов из Ливана по северу Израиля

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час зафиксировала около 35 запусков снарядов с территории Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 12.24 (совпадает с мск) в районах Амиад и Цфат было зафиксировано около 25 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля. После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 12.43 в районе Нижней Галилеи, было обнаружено около 10 снарядов, выпущенных из Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что системы ПВО ЦАХАЛ успешно перехватили несколько снарядов, также множество объектов упало на открытой местности.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк. Дом был полностью разрушен, погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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