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В Израиле обвинили лидера "Хезболлы" в военных преступлениях - РИА Новости, 23.09.2024
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14:25 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/izrail-1974242395.html
В Израиле обвинили лидера "Хезболлы" в военных преступлениях
В Израиле обвинили лидера "Хезболлы" в военных преступлениях - РИА Новости, 23.09.2024
В Израиле обвинили лидера "Хезболлы" в военных преступлениях
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу в том, что он превратил дома простых ливанцев в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:25
2024-09-23T14:25
в мире
жилье
израиль
ливан
бейрут
исраэль кац
хасан насрулла
хасан насралла
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу в том, что он превратил дома простых ливанцев в склады оружия и тем самым взял мирных жителей "в заложники". "Насрулла взял в заложники народ Ливана, разместив ракеты и оружие в домах и деревнях, чтобы угрожать мирному населению Израиля. Это явное военное преступление. Мы не смиримся с такой реальностью и будем действовать со всей силой, чтобы изменить ее", - заявил глава израильского МИД в своем аккаунте в социальной сети Х. По мнению Каца, жители Ливана должны эвакуироваться из домов, которые "Хезболлах" превратило в форпосты. При этом политик заявил, что Израиль не остановится, пока израильтяне из эвакуированных северных районов не смогут безопасно вернуться в свои дома. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240923/livan-1974222700.html
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в мире, жилье, израиль, ливан, бейрут, исраэль кац, хасан насрулла, хасан насралла, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Жилье, Израиль, Ливан, Бейрут, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Хасан Насралла, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Израиле обвинили лидера "Хезболлы" в военных преступлениях

Глава МИД Израиля обвинил лидера "Хезболлы" Насруллу в захвате мирных жителей

© Public Domain/Almog Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Public Domain/Almog
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу в том, что он превратил дома простых ливанцев в склады оружия и тем самым взял мирных жителей "в заложники".
"Насрулла взял в заложники народ Ливана, разместив ракеты и оружие в домах и деревнях, чтобы угрожать мирному населению Израиля. Это явное военное преступление. Мы не смиримся с такой реальностью и будем действовать со всей силой, чтобы изменить ее", - заявил глава израильского МИД в своем аккаунте в социальной сети Х.
По мнению Каца, жители Ливана должны эвакуироваться из домов, которые "Хезболлах" превратило в форпосты. При этом политик заявил, что Израиль не остановится, пока израильтяне из эвакуированных северных районов не смогут безопасно вернуться в свои дома.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Правительство Ливана призвало ООН остановить израильскую агрессию
Вчера, 13:05
 
В миреЖильеИзраильЛиванБейрутИсраэль КацХасан НасруллаХасан НасраллаХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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