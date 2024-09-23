В Израиле обвинили лидера "Хезболлы" в военных преступлениях
Глава МИД Израиля обвинил лидера "Хезболлы" Насруллу в захвате мирных жителей
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу в том, что он превратил дома простых ливанцев в склады оружия и тем самым взял мирных жителей "в заложники".
"Насрулла взял в заложники народ Ливана, разместив ракеты и оружие в домах и деревнях, чтобы угрожать мирному населению Израиля. Это явное военное преступление. Мы не смиримся с такой реальностью и будем действовать со всей силой, чтобы изменить ее", - заявил глава израильского МИД в своем аккаунте в социальной сети Х.
По мнению Каца, жители Ливана должны эвакуироваться из домов, которые "Хезболлах" превратило в форпосты. При этом политик заявил, что Израиль не остановится, пока израильтяне из эвакуированных северных районов не смогут безопасно вернуться в свои дома.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.