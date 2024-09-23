https://ria.ru/20240923/izrail-1974226790.html
В Израиле пригрозили Ливану более интенсивными атаками
В Израиле пригрозили Ливану более интенсивными атаками - РИА Новости, 23.09.2024
В Израиле пригрозили Ливану более интенсивными атаками
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что атаки по Ливану продолжатся и станут более интенсивными, пока жители северных регионов Израиля не смогут... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:10
2024-09-23T13:10
2024-09-23T13:10
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хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что атаки по Ливану продолжатся и станут более интенсивными, пока жители северных регионов Израиля не смогут безопасно вернуться в свои дома. "Мы наносим более интенсивные удары по Ливану и продолжим это делать, пока не достигнем своих целей - вернуть жителей северных регионов домой", - заявил Галант на видео, опубликованном в его аккаунте в соцсети Х. Министр также подчеркнул, что успехи на фронте во многом зависят от грамотных указаний в тылу. "Сейчас народ должен проявить стойкость духа, дисциплину и четко исполнять все указания службы тыла", - заявил он. Галант отметил, что исполнение инструкций службы тыла, таких как эвакуация в защищенные помещения, спасает жизни и напрямую влияет на успех войск на северном фронте. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240919/tsakhal-1973697990.html
https://ria.ru/20240920/livan-1973922284.html
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в мире, израиль, ливан, иран, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Израиль, Ливан, Иран, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Израиле пригрозили Ливану более интенсивными атаками
Министр обороны Галант пригрозил Ливану более интенсивными атаками
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Министр обороны Израиля Йоав Галант
заявил, что атаки по Ливану продолжатся и станут более интенсивными, пока жители северных регионов Израиля не смогут безопасно вернуться в свои дома.
"Мы наносим более интенсивные удары по Ливану и продолжим это делать, пока не достигнем своих целей - вернуть жителей северных регионов домой", - заявил Галант на видео, опубликованном в его аккаунте в соцсети Х.
Министр также подчеркнул, что успехи на фронте во многом зависят от грамотных указаний в тылу.
"Сейчас народ должен проявить стойкость духа, дисциплину и четко исполнять все указания службы тыла", - заявил он.
Галант отметил, что исполнение инструкций службы тыла, таких как эвакуация в защищенные помещения, спасает жизни и напрямую влияет на успех войск на северном фронте.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана
в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах
", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.