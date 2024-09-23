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В Нижнем Новгороде женщина избила младенца в коляске
В Нижнем Новгороде женщина избила младенца в коляске - РИА Новости, 23.09.2024
В Нижнем Новгороде женщина избила младенца в коляске
Полицейские в Нижнем Новгороде установили личность женщины, которая избивала младенца в коляске, ребенок доставлен в больницу, сообщает региональное управление... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:39
2024-09-23T22:39
2024-09-23T22:39
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде установили личность женщины, которая избивала младенца в коляске, ребенок доставлен в больницу, сообщает региональное управление МВД. Ранее местные Telegram-каналы опубликовали информацию, что женщина на улице Никиты Рыбакова несколько раз ударила маленького ребенка в коляске по лицу и голове. Сотрудники полиции установили личность женщины и проверили место проживания семьи. Ею оказалась 39-летняя мать-одиночка, проживающая с годовалой дочкой в Сормовском районе. "Санитарное состояние жилища удовлетворительное, у ребенка есть все необходимое для проживания и развития, однако на момент проверки мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим обстоятельством девочка была помещена в больницу, о чем уведомлены уполномоченные органы", - говорится в сообщении. Проверка по факту ненадлежащего обращения матери с ребенком продолжается.
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде женщина избила младенца в коляске
В Нижнем Новгороде установили личность женщины, избившей младенца в коляске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен — РИА Новости.
Полицейские в Нижнем Новгороде установили личность женщины, которая избивала младенца в коляске, ребенок доставлен в больницу, сообщает региональное управление МВД
.
Ранее местные Telegram-каналы опубликовали информацию, что женщина на улице Никиты Рыбакова несколько раз ударила маленького ребенка в коляске по лицу и голове.
Сотрудники полиции установили личность женщины и проверили место проживания семьи. Ею оказалась 39-летняя мать-одиночка, проживающая с годовалой дочкой в Сормовском районе.
"Санитарное состояние жилища удовлетворительное, у ребенка есть все необходимое для проживания и развития, однако на момент проверки мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим обстоятельством девочка была помещена в больницу, о чем уведомлены уполномоченные органы", - говорится в сообщении.
Проверка по факту ненадлежащего обращения матери с ребенком продолжается.