https://ria.ru/20240923/izbienie-1974323606.html

В Нижнем Новгороде женщина избила младенца в коляске

В Нижнем Новгороде женщина избила младенца в коляске - РИА Новости, 23.09.2024

В Нижнем Новгороде женщина избила младенца в коляске

Полицейские в Нижнем Новгороде установили личность женщины, которая избивала младенца в коляске, ребенок доставлен в больницу, сообщает региональное управление... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:39

2024-09-23T22:39

2024-09-23T22:39

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде установили личность женщины, которая избивала младенца в коляске, ребенок доставлен в больницу, сообщает региональное управление МВД. Ранее местные Telegram-каналы опубликовали информацию, что женщина на улице Никиты Рыбакова несколько раз ударила маленького ребенка в коляске по лицу и голове. Сотрудники полиции установили личность женщины и проверили место проживания семьи. Ею оказалась 39-летняя мать-одиночка, проживающая с годовалой дочкой в Сормовском районе. "Санитарное состояние жилища удовлетворительное, у ребенка есть все необходимое для проживания и развития, однако на момент проверки мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим обстоятельством девочка была помещена в больницу, о чем уведомлены уполномоченные органы", - говорится в сообщении. Проверка по факту ненадлежащего обращения матери с ребенком продолжается.

https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний новгород