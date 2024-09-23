https://ria.ru/20240923/iran-1974160831.html

СМИ: Иран пересматривает способы защиты коммуникаций на Ближнем Востоке

СМИ: Иран пересматривает способы защиты коммуникаций на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.09.2024

СМИ: Иран пересматривает способы защиты коммуникаций на Ближнем Востоке

Поддерживаемые Ираном силы на Ближнем Востоке на фоне взрыва пейджеров в Ливане пересматривают способы защиты коммуникаций, в частности, издают новые правила... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T06:43

2024-09-23T06:43

2024-09-23T06:43

в мире

ливан

израиль

иран

мария захарова

исламский джихад

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Поддерживаемые Ираном силы на Ближнем Востоке на фоне взрыва пейджеров в Ливане пересматривают способы защиты коммуникаций, в частности, издают новые правила пользования бойцами электронными устройствами, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "В Ираке и на Западном берегу реки Иордан высокопоставленные боевики, союзники Ирана, заявили, что они проверяют оборудование и издают новые правила пользования бойцами личными устройствами", - говорится в сообщении газеты. Собеседник издания, неназванный высокопоставленный командующий в Дженинском батальоне, который возглавляет палестинская группировка "Исламский джихад", рассказал, что будут приняты чрезвычайные меры предосторожности, бойцы будут держать устройства подальше от себя. Он добавил, что его военные уже избегают пользования мобильными телефонами, а недавно отказались от карманных радио, которые, как они подозревают, взломал Израиль. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240922/tsakhal-1974060339.html

https://ria.ru/20240921/peydzhery-1973940678.html

ливан

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иран

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в мире, ливан, израиль, иран, мария захарова, исламский джихад, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане