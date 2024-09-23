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Курчатовский институт разработал подводный аппарат для "Голубого потока" - РИА Новости, 23.09.2024
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14:19 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/institut-1974245649.html
Курчатовский институт разработал подводный аппарат для "Голубого потока"
Курчатовский институт разработал подводный аппарат для "Голубого потока" - РИА Новости, 23.09.2024
Курчатовский институт разработал подводный аппарат для "Голубого потока"
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал для "Газпрома" подводный обитаемый аппарат для контроля газопровода "Голубой поток",... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:19
2024-09-23T14:19
космос - риа наука
россия
михаил ковальчук
владимир путин
газпром
курчатовский институт
голубой поток
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал для "Газпрома" подводный обитаемый аппарат для контроля газопровода "Голубой поток", сообщил глава центра Михаил Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Мы сейчас разработали по заказу "Газпрома" подводный обитаемый аппарат на двух человек, который опускается на два километра 200 метров. Это для контроля газопровода турецкий "Голубой поток", - сказал Ковальчук.
https://ria.ru/20240923/kosmos-1974239642.html
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космос - риа наука, россия, михаил ковальчук, владимир путин, газпром, курчатовский институт, голубой поток
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, Газпром, Курчатовский институт, Голубой поток
Курчатовский институт разработал подводный аппарат для "Голубого потока"

Курчатовский институт создал обитаемый подводный аппарат для "Голубого потока"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук во время встречи
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал для "Газпрома" подводный обитаемый аппарат для контроля газопровода "Голубой поток", сообщил глава центра Михаил Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы сейчас разработали по заказу "Газпрома" подводный обитаемый аппарат на двух человек, который опускается на два километра 200 метров. Это для контроля газопровода турецкий "Голубой поток", - сказал Ковальчук.
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Курчатовский институт разработал прототипы двигателей для полетов в космос
Вчера, 14:02
 
Космос - РИА НаукаРоссияМихаил КовальчукВладимир ПутинГазпромКурчатовский институтГолубой поток
 
 
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