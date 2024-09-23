https://ria.ru/20240923/institut-1974245649.html

Курчатовский институт разработал подводный аппарат для "Голубого потока"

Курчатовский институт разработал подводный аппарат для "Голубого потока" - РИА Новости, 23.09.2024

Курчатовский институт разработал подводный аппарат для "Голубого потока"

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал для "Газпрома" подводный обитаемый аппарат для контроля газопровода "Голубой поток",... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:19

2024-09-23T14:19

2024-09-23T14:19

космос - риа наука

россия

михаил ковальчук

владимир путин

газпром

курчатовский институт

голубой поток

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал для "Газпрома" подводный обитаемый аппарат для контроля газопровода "Голубой поток", сообщил глава центра Михаил Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Мы сейчас разработали по заказу "Газпрома" подводный обитаемый аппарат на двух человек, который опускается на два километра 200 метров. Это для контроля газопровода турецкий "Голубой поток", - сказал Ковальчук.

https://ria.ru/20240923/kosmos-1974239642.html

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космос - риа наука, россия, михаил ковальчук, владимир путин, газпром, курчатовский институт, голубой поток