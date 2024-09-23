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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 23.09.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:51
2024-09-23T17:51
2024-09-23T17:51
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове слышны взрывы", - написал Терехов в своем Telegram-канале. На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов заявил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги