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Фуры с гумпомощью отправили из Республики Алтай участникам СВО и в Курск - РИА Новости, 23.09.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:08 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/gumpomosch-1974254764.html
Фуры с гумпомощью отправили из Республики Алтай участникам СВО и в Курск
Фуры с гумпомощью отправили из Республики Алтай участникам СВО и в Курск - РИА Новости, 23.09.2024
Фуры с гумпомощью отправили из Республики Алтай участникам СВО и в Курск
Двенадцать фур гуманитарной помощи отправили из Республики Алтай участникам спецоперации и жителям Курской области, сообщил врио главы региона Андрей Турчак. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:08
2024-09-23T15:08
надежные люди
республика алтай
курская область
андрей турчак
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БАРНАУЛ, 23 сен – РИА Новости. Двенадцать фур гуманитарной помощи отправили из Республики Алтай участникам спецоперации и жителям Курской области, сообщил врио главы региона Андрей Турчак. "Крупнейший гуманитарный конвой из Республики Алтай доставлен. 12 фур, которые мы отправляли всей Республикой во время марафона "Вместе победим!", прибыли в зону СВО. Стройматериалы и медикаменты, маскировочные сети и электрогенераторы, 24 автомобиля и мототехника, адресные посылки из дома", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Он отметил, что бойцы на Луганском, Донецком направлениях и в Курской области уже начали получать отправленный груз. "Помощь от Республики Алтай получили и жители Курской области, которые находятся сейчас в пунктах временного размещения. Народный фронт доставил курянам одежду и обувь, рюкзаки и канцелярию для школьников", - подчеркнул врио главы региона. Турчак поблагодарил всех, кто принял участие в формировании гуманитарного груза.
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республика алтай
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республика алтай, курская область, андрей турчак
Надежные люди, Республика Алтай, Курская область, Андрей Турчак

Фуры с гумпомощью отправили из Республики Алтай участникам СВО и в Курск

© Фото : АНДРЕЙ ТУРЧАК Z/TelegramКадр из видео отправки гуманитарной помощи из Республики Алтай участникам СВО и в Курск
Кадр из видео отправки гуманитарной помощи из Республики Алтай участникам СВО и в Курск - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : АНДРЕЙ ТУРЧАК Z/Telegram
Кадр из видео отправки гуманитарной помощи из Республики Алтай участникам СВО и в Курск
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БАРНАУЛ, 23 сен – РИА Новости. Двенадцать фур гуманитарной помощи отправили из Республики Алтай участникам спецоперации и жителям Курской области, сообщил врио главы региона Андрей Турчак.
"Крупнейший гуманитарный конвой из Республики Алтай доставлен. 12 фур, которые мы отправляли всей Республикой во время марафона "Вместе победим!", прибыли в зону СВО. Стройматериалы и медикаменты, маскировочные сети и электрогенераторы, 24 автомобиля и мототехника, адресные посылки из дома", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
Он отметил, что бойцы на Луганском, Донецком направлениях и в Курской области уже начали получать отправленный груз.
"Помощь от Республики Алтай получили и жители Курской области, которые находятся сейчас в пунктах временного размещения. Народный фронт доставил курянам одежду и обувь, рюкзаки и канцелярию для школьников", - подчеркнул врио главы региона.
Турчак поблагодарил всех, кто принял участие в формировании гуманитарного груза.
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Надежные людиРеспублика АлтайКурская областьАндрей Турчак
 
 
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