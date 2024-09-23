https://ria.ru/20240923/gumpomosch-1974254764.html

Фуры с гумпомощью отправили из Республики Алтай участникам СВО и в Курск

Фуры с гумпомощью отправили из Республики Алтай участникам СВО и в Курск - РИА Новости, 23.09.2024

Фуры с гумпомощью отправили из Республики Алтай участникам СВО и в Курск

Двенадцать фур гуманитарной помощи отправили из Республики Алтай участникам спецоперации и жителям Курской области, сообщил врио главы региона Андрей Турчак. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:08

2024-09-23T15:08

2024-09-23T15:08

надежные люди

республика алтай

курская область

андрей турчак

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БАРНАУЛ, 23 сен – РИА Новости. Двенадцать фур гуманитарной помощи отправили из Республики Алтай участникам спецоперации и жителям Курской области, сообщил врио главы региона Андрей Турчак. "Крупнейший гуманитарный конвой из Республики Алтай доставлен. 12 фур, которые мы отправляли всей Республикой во время марафона "Вместе победим!", прибыли в зону СВО. Стройматериалы и медикаменты, маскировочные сети и электрогенераторы, 24 автомобиля и мототехника, адресные посылки из дома", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Он отметил, что бойцы на Луганском, Донецком направлениях и в Курской области уже начали получать отправленный груз. "Помощь от Республики Алтай получили и жители Курской области, которые находятся сейчас в пунктах временного размещения. Народный фронт доставил курянам одежду и обувь, рюкзаки и канцелярию для школьников", - подчеркнул врио главы региона. Турчак поблагодарил всех, кто принял участие в формировании гуманитарного груза.

https://ria.ru/20240923/orenburzhe-1974249402.html

республика алтай

курская область

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Артем Смирнов

республика алтай, курская область, андрей турчак