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Фуры с гумпомощью отправили из Республики Алтай участникам СВО и в Курск
Фуры с гумпомощью отправили из Республики Алтай участникам СВО и в Курск - РИА Новости, 23.09.2024
Фуры с гумпомощью отправили из Республики Алтай участникам СВО и в Курск
Двенадцать фур гуманитарной помощи отправили из Республики Алтай участникам спецоперации и жителям Курской области, сообщил врио главы региона Андрей Турчак. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:08
2024-09-23T15:08
2024-09-23T15:08
надежные люди
республика алтай
курская область
андрей турчак
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БАРНАУЛ, 23 сен – РИА Новости. Двенадцать фур гуманитарной помощи отправили из Республики Алтай участникам спецоперации и жителям Курской области, сообщил врио главы региона Андрей Турчак. "Крупнейший гуманитарный конвой из Республики Алтай доставлен. 12 фур, которые мы отправляли всей Республикой во время марафона "Вместе победим!", прибыли в зону СВО. Стройматериалы и медикаменты, маскировочные сети и электрогенераторы, 24 автомобиля и мототехника, адресные посылки из дома", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Он отметил, что бойцы на Луганском, Донецком направлениях и в Курской области уже начали получать отправленный груз. "Помощь от Республики Алтай получили и жители Курской области, которые находятся сейчас в пунктах временного размещения. Народный фронт доставил курянам одежду и обувь, рюкзаки и канцелярию для школьников", - подчеркнул врио главы региона. Турчак поблагодарил всех, кто принял участие в формировании гуманитарного груза.
https://ria.ru/20240923/orenburzhe-1974249402.html
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, курская область, андрей турчак
Надежные люди, Республика Алтай, Курская область, Андрей Турчак
БАРНАУЛ, 23 сен – РИА Новости. Двенадцать фур гуманитарной помощи отправили из Республики Алтай участникам спецоперации и жителям Курской области, сообщил врио главы региона Андрей Турчак.
"Крупнейший гуманитарный конвой из Республики Алтай доставлен. 12 фур, которые мы отправляли всей Республикой во время марафона "Вместе победим!", прибыли в зону СВО. Стройматериалы и медикаменты, маскировочные сети и электрогенераторы, 24 автомобиля и мототехника, адресные посылки из дома", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
Он отметил, что бойцы на Луганском, Донецком направлениях и в Курской области уже начали получать отправленный груз.
"Помощь от Республики Алтай получили и жители Курской области, которые находятся сейчас в пунктах временного размещения. Народный фронт доставил курянам одежду и обувь, рюкзаки и канцелярию для школьников", - подчеркнул врио главы региона.
Турчак
поблагодарил всех, кто принял участие в формировании гуманитарного груза.