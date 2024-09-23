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Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования
Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования - РИА Новости, 23.09.2024
Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового заместителя министра науки и высшего образования РФ Елену Грудинину, освободив от должности Дарью... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:24
2024-09-23T19:24
2024-09-23T19:24
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового заместителя министра науки и высшего образования РФ Елену Грудинину, освободив от должности Дарью Кирьянову, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Кирьянову Дарью Борисовну от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в тексте распоряжения. "Назначить Грудинину Елену Михайловну заместителем министра науки высшего образования Российской Федерации" , - сказано в тексте распоряжения.
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования
Мишустин назначил Грудинину замминистра науки и высшего образования