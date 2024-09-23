https://ria.ru/20240923/grudinina-1974303564.html

Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования

Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования - РИА Новости, 23.09.2024

Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового заместителя министра науки и высшего образования РФ Елену Грудинину, освободив от должности Дарью... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:24

2024-09-23T19:24

2024-09-23T19:24

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового заместителя министра науки и высшего образования РФ Елену Грудинину, освободив от должности Дарью Кирьянову, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Кирьянову Дарью Борисовну от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в тексте распоряжения. "Назначить Грудинину Елену Михайловну заместителем министра науки высшего образования Российской Федерации" , - сказано в тексте распоряжения.

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политика, россия, михаил мишустин