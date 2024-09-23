Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/grudinina-1974303564.html
Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования
Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования - РИА Новости, 23.09.2024
Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового заместителя министра науки и высшего образования РФ Елену Грудинину, освободив от должности Дарью... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:24
2024-09-23T19:24
политика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971808186_0:52:3336:1929_1920x0_80_0_0_e5d4eda2f8e5c2facb3e7918e950fe4f.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового заместителя министра науки и высшего образования РФ Елену Грудинину, освободив от должности Дарью Кирьянову, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Кирьянову Дарью Борисовну от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в тексте распоряжения. "Назначить Грудинину Елену Михайловну заместителем министра науки высшего образования Российской Федерации" , - сказано в тексте распоряжения.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971808186_607:0:3336:2047_1920x0_80_0_0_1f123cda59d07d06110971cc19b533b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования

Мишустин назначил Грудинину замминистра науки и высшего образования

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового заместителя министра науки и высшего образования РФ Елену Грудинину, освободив от должности Дарью Кирьянову, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Кирьянову Дарью Борисовну от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в тексте распоряжения.
"Назначить Грудинину Елену Михайловну заместителем министра науки высшего образования Российской Федерации" , - сказано в тексте распоряжения.
Новый состав правительства России
13 мая, 15:48
Инфографика
Новый состав правительства РоссииПосмотреть
 
ПолитикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала