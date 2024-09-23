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Греческие железнодорожники объявили забастовку - РИА Новости, 23.09.2024
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17:03 23.09.2024 (обновлено: 17:04 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/gretsiya-1974277565.html
Греческие железнодорожники объявили забастовку
Греческие железнодорожники объявили забастовку - РИА Новости, 23.09.2024
Греческие железнодорожники объявили забастовку
Профсоюзы сотрудников железнодорожной компании TRAINOSE (Hellenic Train) объявили 24-часовую общенациональную забастовку 26 сентября, требуя, среди прочего,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:03
2024-09-23T17:04
в мире
греция
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АФИНЫ, 23 сен - РИА Новости. Профсоюзы сотрудников железнодорожной компании TRAINOSE (Hellenic Train) объявили 24-часовую общенациональную забастовку 26 сентября, требуя, среди прочего, немедленного приема на работу новых сотрудников, замены подвижного состава на современный, завершения инфраструктурных проектов и обеспечения безопасности на железнодорожной сети. Руководство компании Hellenic Train заявило, что обратится в суд с требованием признать забастовку незаконной. Помимо этого, профсоюзы объявили о проведении забастовки с 18.00 до 00.00 24 сентября, в связи с чем будут отменены и изменены маршруты поездов, в том числе пригородных. Hellenic Train официально уведомило об отмене ряда поездов. "Трагическая авария в Темпи, где 11 наших коллег оказались среди 57 погибших, подчеркнула извечные проблемы, с которыми сталкиваются железнодорожники, и отказ от их решения со стороны государства", - говорится в совместном заявлении профсоюзов. В местечке Темпи в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года столкнулись скоростной пассажирский поезд Афины-Салоники и грузовой состав, погибли 57 человек, десятки человек получили ранения, в основном молодые люди – студенты, ехавшие на учебу. Железнодорожники заявляли, что на дороге не работала автоматические системы обепсечения безопасности и световой сигнализации. "Проблемы спустя полтора года со дня аварии …остаются, в то время как многие из них, касающиеся OSE и Hellenic Train, увековечены", - заявили профсоюзы. Они отмечают полное отсутствие современных средств борьбы с пассажирами-нарушителями, трагическое состояние станций обслуживания состава, отсутствие современного подвижного состава и, прежде всего, "трагическую нехватку" персонала, отсутствие государственного плана по улучшению ситуации. По их мнению, все правительства страны довели железную дорогу до трагической ситуации, а приватизация TRAINOSE на деле "оказалась еще одним неправильным политическим выбором". "Профсоюзы железнодорожников Греции четыре месяца назад внесли ряд предложений по обеспечению безопасности персонала и пассажиров и приостановили объявленную нами забастовку, чтобы дать время новому руководству разобраться с ними", - заявили профсоюзы, отметив, что проблемы остаются. Среди требований профсоюзов - немедленный набор персонала, немедленные действия и реализация предложений профсоюза по безопасности пассажиров и сотрудников, незамедлительные меры по борьбе с преступным поведением в поездах и на вокзалах, замена подвижного состава на современные поезда наравне с европейскими железными дорогами. Профсоюзы также требуют совершенствовать подготовку машинистов поездов и техников, организовать непрерывное обучение технических специалистов и обслуживающего персонала. Телеканал Skai сообщил, что компания Hellenic Train обратилась в суд, требуя признать незаконной 24-часовую забастовку, объявленную профсоюзами. Ожидается, что решение будет вынесено 25 сентября, сообщил телеканал.
https://ria.ru/20240909/italiya-1971596441.html
https://ria.ru/20240916/germaniya-1973038083.html
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в мире, греция
В мире, Греция
Греческие железнодорожники объявили забастовку

Греческие железнодорожники объявили общенациональную 24-часовую забастовку

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 23 сен - РИА Новости. Профсоюзы сотрудников железнодорожной компании TRAINOSE (Hellenic Train) объявили 24-часовую общенациональную забастовку 26 сентября, требуя, среди прочего, немедленного приема на работу новых сотрудников, замены подвижного состава на современный, завершения инфраструктурных проектов и обеспечения безопасности на железнодорожной сети. Руководство компании Hellenic Train заявило, что обратится в суд с требованием признать забастовку незаконной.
Помимо этого, профсоюзы объявили о проведении забастовки с 18.00 до 00.00 24 сентября, в связи с чем будут отменены и изменены маршруты поездов, в том числе пригородных. Hellenic Train официально уведомило об отмене ряда поездов.
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"Трагическая авария в Темпи, где 11 наших коллег оказались среди 57 погибших, подчеркнула извечные проблемы, с которыми сталкиваются железнодорожники, и отказ от их решения со стороны государства", - говорится в совместном заявлении профсоюзов.
В местечке Темпи в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года столкнулись скоростной пассажирский поезд Афины-Салоники и грузовой состав, погибли 57 человек, десятки человек получили ранения, в основном молодые люди – студенты, ехавшие на учебу. Железнодорожники заявляли, что на дороге не работала автоматические системы обепсечения безопасности и световой сигнализации.
"Проблемы спустя полтора года со дня аварии …остаются, в то время как многие из них, касающиеся OSE и Hellenic Train, увековечены", - заявили профсоюзы.
Они отмечают полное отсутствие современных средств борьбы с пассажирами-нарушителями, трагическое состояние станций обслуживания состава, отсутствие современного подвижного состава и, прежде всего, "трагическую нехватку" персонала, отсутствие государственного плана по улучшению ситуации. По их мнению, все правительства страны довели железную дорогу до трагической ситуации, а приватизация TRAINOSE на деле "оказалась еще одним неправильным политическим выбором".
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"Профсоюзы железнодорожников Греции четыре месяца назад внесли ряд предложений по обеспечению безопасности персонала и пассажиров и приостановили объявленную нами забастовку, чтобы дать время новому руководству разобраться с ними", - заявили профсоюзы, отметив, что проблемы остаются.
Среди требований профсоюзов - немедленный набор персонала, немедленные действия и реализация предложений профсоюза по безопасности пассажиров и сотрудников, незамедлительные меры по борьбе с преступным поведением в поездах и на вокзалах, замена подвижного состава на современные поезда наравне с европейскими железными дорогами. Профсоюзы также требуют совершенствовать подготовку машинистов поездов и техников, организовать непрерывное обучение технических специалистов и обслуживающего персонала.
Телеканал Skai сообщил, что компания Hellenic Train обратилась в суд, требуя признать незаконной 24-часовую забастовку, объявленную профсоюзами. Ожидается, что решение будет вынесено 25 сентября, сообщил телеканал.
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