https://ria.ru/20240923/gretsiya-1974258162.html

Греческие военные пожаловались на нашествие постельных клопов

Греческие военные пожаловались на нашествие постельных клопов - РИА Новости, 23.09.2024

Греческие военные пожаловались на нашествие постельных клопов

Греческие военнослужащие жалуются на постельных клопов, в некоторых военных лагерях сложилась недопустимая ситуация, заявили депутаты парламента Греции от... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:27

2024-09-23T15:27

2024-09-23T15:27

в мире

греция

нато

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АФИНЫ, 23 сен - РИА Новости. Греческие военнослужащие жалуются на постельных клопов, в некоторых военных лагерях сложилась недопустимая ситуация, заявили депутаты парламента Греции от коммунистической партии, требуя принятия мер от министерства национальной обороны республики. "Недавно, после протестов солдат в лагерях 3-го разведывательного дивизиона в Александруполисе и 298-го моторизованного батальона Национальной гвардии на Самосе, стало известно о недопустимой ситуации, сложившейся с наличием постельных клопов в солдатских помещениях", - говорится в запросе депутатов Никоса Папанастасиса, Танасиса Пафилиса, Марии Корминаки, Леонидаса Столтидиса, опубликованном на сайте минобороны Греции. По их словам, опасность укусов клопов для здоровья человека известна - аллергический шок, зуд, раздражение кожи, и появление этих насекомых в местах присутствия человека требует принятия немедленных мер. "В упомянутых случаях вместо соответствующих необходимых мер клопов уничтожали огнем и прокаливанием металлических каркасов кроватей сами солдаты", - пишут депутаты. Они считают, что власти демонстрируют безразличие к условиям проживания солдат. "Правительство может тратить по указанию НАТО миллиарды каждый год, например, 8,054 миллиарда евро в 2022 году, 6,224 миллиарда в 2023 году, и в бюджете запланировано выделить 7,126 миллиарда евро в 2024 году, но когда речь идет об улучшении условий жизни солдат, оно отказывается систематически удовлетворять их", - говорится в депутатском запросе. Депутаты спрашивают, какие меры примет правительство для решения такой задачи, как борьба с клопами во всех воинских частях посредством регулярной дезинфекции помещений. В ответ заместитель министра национальной обороны Греции Иоаннис Кефалояннис заявил, что министерство обеспечивает здоровье и безопасность личного состава вооруженных сил и строго соблюдает соответствующие положения законодательства. "Регулярно проводятся проверки, инспекции и дезинфекционные работы и дезинсекция с целью улучшения условий жизни на военных объектах и защиты здоровья всего персонала", - говорится в его ответе, опубликованном на сайте минобороны Греции.

https://ria.ru/20240717/gretsija-1960263703.html

https://ria.ru/20240712/gretsiya-1959348509.html

https://ria.ru/20240722/gretsija-1961230722.html

греция

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в мире, греция, нато