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Греческие военные пожаловались на нашествие постельных клопов - РИА Новости, 23.09.2024
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15:27 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/gretsiya-1974258162.html
Греческие военные пожаловались на нашествие постельных клопов
Греческие военные пожаловались на нашествие постельных клопов - РИА Новости, 23.09.2024
Греческие военные пожаловались на нашествие постельных клопов
Греческие военнослужащие жалуются на постельных клопов, в некоторых военных лагерях сложилась недопустимая ситуация, заявили депутаты парламента Греции от... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:27
2024-09-23T15:27
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АФИНЫ, 23 сен - РИА Новости. Греческие военнослужащие жалуются на постельных клопов, в некоторых военных лагерях сложилась недопустимая ситуация, заявили депутаты парламента Греции от коммунистической партии, требуя принятия мер от министерства национальной обороны республики. "Недавно, после протестов солдат в лагерях 3-го разведывательного дивизиона в Александруполисе и 298-го моторизованного батальона Национальной гвардии на Самосе, стало известно о недопустимой ситуации, сложившейся с наличием постельных клопов в солдатских помещениях", - говорится в запросе депутатов Никоса Папанастасиса, Танасиса Пафилиса, Марии Корминаки, Леонидаса Столтидиса, опубликованном на сайте минобороны Греции. По их словам, опасность укусов клопов для здоровья человека известна - аллергический шок, зуд, раздражение кожи, и появление этих насекомых в местах присутствия человека требует принятия немедленных мер. "В упомянутых случаях вместо соответствующих необходимых мер клопов уничтожали огнем и прокаливанием металлических каркасов кроватей сами солдаты", - пишут депутаты. Они считают, что власти демонстрируют безразличие к условиям проживания солдат. "Правительство может тратить по указанию НАТО миллиарды каждый год, например, 8,054 миллиарда евро в 2022 году, 6,224 миллиарда в 2023 году, и в бюджете запланировано выделить 7,126 миллиарда евро в 2024 году, но когда речь идет об улучшении условий жизни солдат, оно отказывается систематически удовлетворять их", - говорится в депутатском запросе. Депутаты спрашивают, какие меры примет правительство для решения такой задачи, как борьба с клопами во всех воинских частях посредством регулярной дезинфекции помещений. В ответ заместитель министра национальной обороны Греции Иоаннис Кефалояннис заявил, что министерство обеспечивает здоровье и безопасность личного состава вооруженных сил и строго соблюдает соответствующие положения законодательства. "Регулярно проводятся проверки, инспекции и дезинфекционные работы и дезинсекция с целью улучшения условий жизни на военных объектах и защиты здоровья всего персонала", - говорится в его ответе, опубликованном на сайте минобороны Греции.
https://ria.ru/20240717/gretsija-1960263703.html
https://ria.ru/20240712/gretsiya-1959348509.html
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в мире, греция, нато
В мире, Греция, НАТО
Греческие военные пожаловались на нашествие постельных клопов

Депутаты парламента Греции требуют принять меры из-за клопов в военных лагерях

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 23 сен - РИА Новости. Греческие военнослужащие жалуются на постельных клопов, в некоторых военных лагерях сложилась недопустимая ситуация, заявили депутаты парламента Греции от коммунистической партии, требуя принятия мер от министерства национальной обороны республики.
"Недавно, после протестов солдат в лагерях 3-го разведывательного дивизиона в Александруполисе и 298-го моторизованного батальона Национальной гвардии на Самосе, стало известно о недопустимой ситуации, сложившейся с наличием постельных клопов в солдатских помещениях", - говорится в запросе депутатов Никоса Папанастасиса, Танасиса Пафилиса, Марии Корминаки, Леонидаса Столтидиса, опубликованном на сайте минобороны Греции.
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По их словам, опасность укусов клопов для здоровья человека известна - аллергический шок, зуд, раздражение кожи, и появление этих насекомых в местах присутствия человека требует принятия немедленных мер.
"В упомянутых случаях вместо соответствующих необходимых мер клопов уничтожали огнем и прокаливанием металлических каркасов кроватей сами солдаты", - пишут депутаты.
Они считают, что власти демонстрируют безразличие к условиям проживания солдат.
"Правительство может тратить по указанию НАТО миллиарды каждый год, например, 8,054 миллиарда евро в 2022 году, 6,224 миллиарда в 2023 году, и в бюджете запланировано выделить 7,126 миллиарда евро в 2024 году, но когда речь идет об улучшении условий жизни солдат, оно отказывается систематически удовлетворять их", - говорится в депутатском запросе.
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Депутаты спрашивают, какие меры примет правительство для решения такой задачи, как борьба с клопами во всех воинских частях посредством регулярной дезинфекции помещений.
В ответ заместитель министра национальной обороны Греции Иоаннис Кефалояннис заявил, что министерство обеспечивает здоровье и безопасность личного состава вооруженных сил и строго соблюдает соответствующие положения законодательства.
"Регулярно проводятся проверки, инспекции и дезинфекционные работы и дезинсекция с целью улучшения условий жизни на военных объектах и защиты здоровья всего персонала", - говорится в его ответе, опубликованном на сайте минобороны Греции.
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