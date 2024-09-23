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В Госдуме рассказали о проекте закона о приграничном сотрудничестве в СГ - РИА Новости, 23.09.2024
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13:43 23.09.2024 (обновлено: 13:46 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/gosduma-1974232639.html
В Госдуме рассказали о проекте закона о приграничном сотрудничестве в СГ
В Госдуме рассказали о проекте закона о приграничном сотрудничестве в СГ - РИА Новости, 23.09.2024
В Госдуме рассказали о проекте закона о приграничном сотрудничестве в СГ
Проект модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве" станет эффективным механизмом преодоления экономических санкций,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:43
2024-09-23T13:46
россия
псков
виктор пинский
госдума рф
союзное государство
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Проект модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве" станет эффективным механизмом преодоления экономических санкций, заявил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту, председатель комиссии по регламенту Госдумы Виктор Пинский. "О проекте модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве", который должен помочь нашим странам успешно реализовывать совместные проекты и продолжать активно развиваться, преодолевая экономические санкции и другие угрозы современного мира"", - сказал Пинский. Он отметил, что в проекте, в частности, закреплены все виды соглашений по отдельным направлениям – например, в области образования и науки, охраны окружающей среды, туризма. Парламентарий также сообщил, что к подготовке проекта привлекли ученых, специалистов-практиков, юристов, руководителей госорганов и органов власти пограничных регионов двух стран. Ранее Пинский привел в пример сферы, которые может затронуть проект. Он рассказал про ситуацию с Псковом и Витебском, между которыми установлено только автодорожное сообщение с небольшим количеством курсирующих трансграничных автобусов, и есть необходимость организовать железнодорожное сообщение. Стоит также говорить и об авиасообщении, это даст толчок развитию регионов, отметил парламентарий.
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россия, псков, виктор пинский, госдума рф, союзное государство
Россия, Псков, Виктор Пинский, Госдума РФ, Союзное государство
В Госдуме рассказали о проекте закона о приграничном сотрудничестве в СГ

Депутат Пинский: проект закона о сотрудничестве в СГ поможет преодолеть санкции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Проект модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве" станет эффективным механизмом преодоления экономических санкций, заявил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту, председатель комиссии по регламенту Госдумы Виктор Пинский.
"О проекте модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве", который должен помочь нашим странам успешно реализовывать совместные проекты и продолжать активно развиваться, преодолевая экономические санкции и другие угрозы современного мира"", - сказал Пинский.
Он отметил, что в проекте, в частности, закреплены все виды соглашений по отдельным направлениям – например, в области образования и науки, охраны окружающей среды, туризма.
Парламентарий также сообщил, что к подготовке проекта привлекли ученых, специалистов-практиков, юристов, руководителей госорганов и органов власти пограничных регионов двух стран.
Ранее Пинский привел в пример сферы, которые может затронуть проект. Он рассказал про ситуацию с Псковом и Витебском, между которыми установлено только автодорожное сообщение с небольшим количеством курсирующих трансграничных автобусов, и есть необходимость организовать железнодорожное сообщение. Стоит также говорить и об авиасообщении, это даст толчок развитию регионов, отметил парламентарий.
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РоссияПсковВиктор ПинскийГосдума РФСоюзное государство
 
 
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