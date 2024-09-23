https://ria.ru/20240923/gorlovka-1974275743.html

В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 23.09.2024

В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:56

2024-09-23T16:56

2024-09-23T16:56

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

нато

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты "Кочегарка" (Центрально-Городской район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик"", - написал мэр. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ с начала суток выпустили 16 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по этому райну. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240909/ochevidtsy-1971502434.html

https://ria.ru/20240909/boepripasy-1971688088.html

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, нато, вооруженные силы украины, россия, происшествия