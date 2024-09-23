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Гладков рассказал о развитии социнфраструктуры в Белгородской области - РИА Новости, 23.09.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:05 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/gladkov-1974241047.html
Гладков рассказал о развитии социнфраструктуры в Белгородской области
Гладков рассказал о развитии социнфраструктуры в Белгородской области - РИА Новости, 23.09.2024
Гладков рассказал о развитии социнфраструктуры в Белгородской области
Власти Белгородской области с 2021 года вложили в развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона около 120 миллиардов рублей, примерно четвертая часть... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:05
2024-09-23T14:05
белгородская область
вячеслав гладков
жкх
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БЕЛГОРОД, 23 сен – РИА Новости. Власти Белгородской области с 2021 года вложили в развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона около 120 миллиардов рублей, примерно четвертая часть всех средств выделена в этом году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Мы посчитали, что, начиная с 2021 года, из областного бюджета вложили в развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона около 120 миллиардов рублей. Огромные деньги. Направили их на развитие системы здравоохранения, культуры, спорта, образования, инженерной инфраструктуры", - сообщил Гладков в обращении, опубликованном в соцсети "ВКонтакте". Он подчеркнул, что эти инвестиции и есть развитие региона. По словам Гладкова, при формировании бюджета на 2025 год власти уделяют этому большое внимание. Глава региона пообещал подробно проинформировать жителей о тех решениях, которые будут приняты совместно с депутатами областной думы. По данным регионального правительства, в 2024 году в Белгородской области на строительство учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, сооружений водо- и энергоснабжения было выделено более 31 миллиарда рублей из регионального бюджета. Столько же планируется выделить на развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона в следующем году.
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вячеслав гладков, жкх
Белгородская область, Вячеслав Гладков, ЖКХ

Гладков рассказал о развитии социнфраструктуры в Белгородской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 23 сен – РИА Новости. Власти Белгородской области с 2021 года вложили в развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона около 120 миллиардов рублей, примерно четвертая часть всех средств выделена в этом году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мы посчитали, что, начиная с 2021 года, из областного бюджета вложили в развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона около 120 миллиардов рублей. Огромные деньги. Направили их на развитие системы здравоохранения, культуры, спорта, образования, инженерной инфраструктуры", - сообщил Гладков в обращении, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что эти инвестиции и есть развитие региона. По словам Гладкова, при формировании бюджета на 2025 год власти уделяют этому большое внимание. Глава региона пообещал подробно проинформировать жителей о тех решениях, которые будут приняты совместно с депутатами областной думы.
По данным регионального правительства, в 2024 году в Белгородской области на строительство учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, сооружений водо- и энергоснабжения было выделено более 31 миллиарда рублей из регионального бюджета. Столько же планируется выделить на развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона в следующем году.
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