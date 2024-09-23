https://ria.ru/20240923/gladkov-1974241047.html

Гладков рассказал о развитии социнфраструктуры в Белгородской области

Гладков рассказал о развитии социнфраструктуры в Белгородской области - РИА Новости, 23.09.2024

Гладков рассказал о развитии социнфраструктуры в Белгородской области

Власти Белгородской области с 2021 года вложили в развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона около 120 миллиардов рублей, примерно четвертая часть... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:05

2024-09-23T14:05

2024-09-23T14:05

белгородская область

вячеслав гладков

жкх

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БЕЛГОРОД, 23 сен – РИА Новости. Власти Белгородской области с 2021 года вложили в развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона около 120 миллиардов рублей, примерно четвертая часть всех средств выделена в этом году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Мы посчитали, что, начиная с 2021 года, из областного бюджета вложили в развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона около 120 миллиардов рублей. Огромные деньги. Направили их на развитие системы здравоохранения, культуры, спорта, образования, инженерной инфраструктуры", - сообщил Гладков в обращении, опубликованном в соцсети "ВКонтакте". Он подчеркнул, что эти инвестиции и есть развитие региона. По словам Гладкова, при формировании бюджета на 2025 год власти уделяют этому большое внимание. Глава региона пообещал подробно проинформировать жителей о тех решениях, которые будут приняты совместно с депутатами областной думы. По данным регионального правительства, в 2024 году в Белгородской области на строительство учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, сооружений водо- и энергоснабжения было выделено более 31 миллиарда рублей из регионального бюджета. Столько же планируется выделить на развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона в следующем году.

https://ria.ru/20240917/platezhi-1973217483.html

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Артем Смирнов

вячеслав гладков, жкх