https://ria.ru/20240923/germaniya-1974237539.html

В АдГ выразили готовность к переговорам с оппозицией в Бранденбурге

В АдГ выразили готовность к переговорам с оппозицией в Бранденбурге - РИА Новости, 23.09.2024

В АдГ выразили готовность к переговорам с оппозицией в Бранденбурге

"Альтернатива для Германии" (АдГ), заручившись вторым местом на выборах в Бранденбурге, готова к переговорам с занявшими третье и четвертое место оппозиционными РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:52

2024-09-23T13:52

2024-09-23T13:52

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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. "Альтернатива для Германии" (АдГ), заручившись вторым местом на выборах в Бранденбурге, готова к переговорам с занявшими третье и четвертое место оппозиционными партиями Христианско-демократический союз (ХДС) и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), заявил председатель бранденбургского отделения правой партии Рене Шпрингер. "Мы решили пойти навстречу ССВ и ХДС и предложить переговоры, чтобы выяснить, сможем ли мы найти точки соприкосновения", - заявил политик в ходе пресс-конференции партии, транслировавшейся на канале партии в YouTube. Ханс-Кристоф Берндт, кандидат от "АдГ" на выборах в земле Бранденбург, в свою очередь отметил, что АдГ, как и в Тюрингии 1 сентября, набрала достаточное количество голосов для блокирующего меньшинства. "Мы готовы обсуждать хорошие предложения со всеми партиями. Мы и в прошлом голосовали за хорошие инициативы других. Мы будем делать это и впредь. Мы обеспокоены ситуацией здесь, в земле Бранденбург, и поэтому будем ответственно относиться к возможностям так называемого блокирующего меньшинства", - сказал он. В то же время политик выразил мнение, что ССВ основан ради противодействия прихода АдГ к власти в восточных землях страны. "В сущности, это не партия, а крупный клуб", - добавил политик. В воскресенье в земле Бранденбург состоялись выборы в ландтаги. Из официальных результатов избиркома следует, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца одержала на них победу с 30,9% голосов, в то время как правая партия АдГ заняла второе место с 29,2%. На третьем месте расположилась недавно созданная партия ССВ с 13,5% голосов, а на четвёртом - ХДС с 12,1%.

https://ria.ru/20240916/tokaev-1972948483.html

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в мире, бранденбург, тюрингия, сара вагенкнехт, олаф шольц, хдс/хсс, youtube