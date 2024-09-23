В АдГ выразили готовность к переговорам с оппозицией в Бранденбурге
В АдГ выразили готовность к переговорам с ХДС и ХДС в Бранденбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. "Альтернатива для Германии" (АдГ), заручившись вторым местом на выборах в Бранденбурге, готова к переговорам с занявшими третье и четвертое место оппозиционными партиями Христианско-демократический союз (ХДС) и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), заявил председатель бранденбургского отделения правой партии Рене Шпрингер.
"Мы решили пойти навстречу ССВ и ХДС и предложить переговоры, чтобы выяснить, сможем ли мы найти точки соприкосновения", - заявил политик в ходе пресс-конференции партии, транслировавшейся на канале партии в YouTube.
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Ханс-Кристоф Берндт, кандидат от "АдГ" на выборах в земле Бранденбург, в свою очередь отметил, что АдГ, как и в Тюрингии 1 сентября, набрала достаточное количество голосов для блокирующего меньшинства.
"Мы готовы обсуждать хорошие предложения со всеми партиями. Мы и в прошлом голосовали за хорошие инициативы других. Мы будем делать это и впредь. Мы обеспокоены ситуацией здесь, в земле Бранденбург, и поэтому будем ответственно относиться к возможностям так называемого блокирующего меньшинства", - сказал он.
В то же время политик выразил мнение, что ССВ основан ради противодействия прихода АдГ к власти в восточных землях страны.
"В сущности, это не партия, а крупный клуб", - добавил политик.
В воскресенье в земле Бранденбург состоялись выборы в ландтаги. Из официальных результатов избиркома следует, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца одержала на них победу с 30,9% голосов, в то время как правая партия АдГ заняла второе место с 29,2%. На третьем месте расположилась недавно созданная партия ССВ с 13,5% голосов, а на четвёртом - ХДС с 12,1%.
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