СМИ: Нетаньяху считает, что половина удерживаемых в Газе заложников живы
Times of Israel: Нетаньяху считает, что половина из 97 заложников в Газе живы
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что половина из 97 всё еще удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа заложников живы, сообщает газета Times of Israel.
"Согласно имеющейся информации, половина (из 97 - ред. Times of Israel) заложников в Газе жива", - приводит издание слова премьера со встречи с членами комитета кнессета по международным делам и комитетом по обороне.
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Слова Нетаньяху свидетельствуют о том, что около 50 удерживаемых в секторе Газа заложников могут быть мертвы, в то время как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтверждала смерть только 33 человек, отмечает газета.
Переговоры через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа в обмен на освобождение заложников в последние недели зашли в очередной тупик. Из последних заявлений Нетаньяху известно, что согласия так и не было достигнуто ни по одному ключевому пункту соглашения, которое еще в конце мая предложил Вашингтон. Представители ХАМАС продолжили обвинять Израиль в нежелании заключать сделку и выдвижении новых условий. С аналогичными обвинениями выступают и в Иерусалиме.
На прошлой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий.
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Армия Израиля перебросила к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая ранее была задействована в операция в секторе Газа. ВВС Израиля проводят массированные бомбардировки объектов движения "Хезболлах" и пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску по Израилю. В пятницу ВВС Израиля нанесли прицельный авиаудар по пригороду Бейрута и ликвидировали 16 высокопоставленных командиров "Хезболлах", включая руководителя командования спецопераций и командующего элитным подразделением Радван Ибрагима Акиля.
Несколькими днями ранее в Ливане была проведена беспрецедентная операция с дистанционным подрывом тысяч устройств связи, которые были в использовании среди бойцов "Хезболлах". По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность Тель-Авива к подрыву пейджеров в Ливане.
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