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СМИ: Нетаньяху считает, что половина удерживаемых в Газе заложников живы - РИА Новости, 23.09.2024
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10:28 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/gaza-1974184010.html
СМИ: Нетаньяху считает, что половина удерживаемых в Газе заложников живы
СМИ: Нетаньяху считает, что половина удерживаемых в Газе заложников живы - РИА Новости, 23.09.2024
СМИ: Нетаньяху считает, что половина удерживаемых в Газе заложников живы
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что половина из 97 всё еще удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа заложников живы, сообщает газета РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:28
2024-09-23T10:28
в мире
израиль
ливан
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
хезболла
хамас
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что половина из 97 всё еще удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа заложников живы, сообщает газета Times of Israel. "Согласно имеющейся информации, половина (из 97 - ред. Times of Israel) заложников в Газе жива", - приводит издание слова премьера со встречи с членами комитета кнессета по международным делам и комитетом по обороне. Слова Нетаньяху свидетельствуют о том, что около 50 удерживаемых в секторе Газа заложников могут быть мертвы, в то время как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтверждала смерть только 33 человек, отмечает газета. Переговоры через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа в обмен на освобождение заложников в последние недели зашли в очередной тупик. Из последних заявлений Нетаньяху известно, что согласия так и не было достигнуто ни по одному ключевому пункту соглашения, которое еще в конце мая предложил Вашингтон. Представители ХАМАС продолжили обвинять Израиль в нежелании заключать сделку и выдвижении новых условий. С аналогичными обвинениями выступают и в Иерусалиме. На прошлой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий. Армия Израиля перебросила к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая ранее была задействована в операция в секторе Газа. ВВС Израиля проводят массированные бомбардировки объектов движения "Хезболлах" и пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску по Израилю. В пятницу ВВС Израиля нанесли прицельный авиаудар по пригороду Бейрута и ликвидировали 16 высокопоставленных командиров "Хезболлах", включая руководителя командования спецопераций и командующего элитным подразделением Радван Ибрагима Акиля. Несколькими днями ранее в Ливане была проведена беспрецедентная операция с дистанционным подрывом тысяч устройств связи, которые были в использовании среди бойцов "Хезболлах". По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность Тель-Авива к подрыву пейджеров в Ливане.
https://ria.ru/20240922/israel-1974140251.html
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в мире, израиль, ливан, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, ицхак герцог, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Нетаньяху считает, что половина удерживаемых в Газе заложников живы

Times of Israel: Нетаньяху считает, что половина из 97 заложников в Газе живы

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что половина из 97 всё еще удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа заложников живы, сообщает газета Times of Israel.
"Согласно имеющейся информации, половина (из 97 - ред. Times of Israel) заложников в Газе жива", - приводит издание слова премьера со встречи с членами комитета кнессета по международным делам и комитетом по обороне.
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Слова Нетаньяху свидетельствуют о том, что около 50 удерживаемых в секторе Газа заложников могут быть мертвы, в то время как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтверждала смерть только 33 человек, отмечает газета.
Переговоры через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа в обмен на освобождение заложников в последние недели зашли в очередной тупик. Из последних заявлений Нетаньяху известно, что согласия так и не было достигнуто ни по одному ключевому пункту соглашения, которое еще в конце мая предложил Вашингтон. Представители ХАМАС продолжили обвинять Израиль в нежелании заключать сделку и выдвижении новых условий. С аналогичными обвинениями выступают и в Иерусалиме.
На прошлой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий.
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Несколькими днями ранее в Ливане была проведена беспрецедентная операция с дистанционным подрывом тысяч устройств связи, которые были в использовании среди бойцов "Хезболлах". По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность Тель-Авива к подрыву пейджеров в Ливане.
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В миреИзраильЛиванВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуИцхак ГерцогХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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