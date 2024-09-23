https://ria.ru/20240923/gaza-1974184010.html

СМИ: Нетаньяху считает, что половина удерживаемых в Газе заложников живы

СМИ: Нетаньяху считает, что половина удерживаемых в Газе заложников живы - РИА Новости, 23.09.2024

СМИ: Нетаньяху считает, что половина удерживаемых в Газе заложников живы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что половина из 97 всё еще удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа заложников живы, сообщает газета РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:28

2024-09-23T10:28

2024-09-23T10:28

в мире

израиль

ливан

вашингтон (штат)

биньямин нетаньяху

ицхак герцог

хезболла

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_0:87:2933:1737_1920x0_80_0_0_0a578caf8232f06588c1e173b17fbd0e.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что половина из 97 всё еще удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа заложников живы, сообщает газета Times of Israel. "Согласно имеющейся информации, половина (из 97 - ред. Times of Israel) заложников в Газе жива", - приводит издание слова премьера со встречи с членами комитета кнессета по международным делам и комитетом по обороне. Слова Нетаньяху свидетельствуют о том, что около 50 удерживаемых в секторе Газа заложников могут быть мертвы, в то время как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтверждала смерть только 33 человек, отмечает газета. Переговоры через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа в обмен на освобождение заложников в последние недели зашли в очередной тупик. Из последних заявлений Нетаньяху известно, что согласия так и не было достигнуто ни по одному ключевому пункту соглашения, которое еще в конце мая предложил Вашингтон. Представители ХАМАС продолжили обвинять Израиль в нежелании заключать сделку и выдвижении новых условий. С аналогичными обвинениями выступают и в Иерусалиме. На прошлой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий. Армия Израиля перебросила к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая ранее была задействована в операция в секторе Газа. ВВС Израиля проводят массированные бомбардировки объектов движения "Хезболлах" и пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску по Израилю. В пятницу ВВС Израиля нанесли прицельный авиаудар по пригороду Бейрута и ликвидировали 16 высокопоставленных командиров "Хезболлах", включая руководителя командования спецопераций и командующего элитным подразделением Радван Ибрагима Акиля. Несколькими днями ранее в Ливане была проведена беспрецедентная операция с дистанционным подрывом тысяч устройств связи, которые были в использовании среди бойцов "Хезболлах". По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность Тель-Авива к подрыву пейджеров в Ливане.

https://ria.ru/20240922/israel-1974140251.html

https://ria.ru/20240922/izrail-1974100666.html

https://ria.ru/20240922/beyrut-1974108772.html

израиль

ливан

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, ицхак герцог, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году