https://ria.ru/20240923/gaza-1974155589.html

Австралия выделит 10 миллионов долларов на гуманитарный кризис в Газе

Австралия выделит 10 миллионов долларов на гуманитарный кризис в Газе - РИА Новости, 23.09.2024

Австралия выделит 10 миллионов долларов на гуманитарный кризис в Газе

Австралия выделит дополнительные 10 миллионов долларов в ответ на гуманитарный кризис в секторе Газа и на Западном берегу, говорится в заявлении, размещенном на РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T04:59

2024-09-23T04:59

2024-09-23T04:59

в мире

австралия

юнисеф

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ДЖАКАРТА, 23 сен - РИА Новости. Австралия выделит дополнительные 10 миллионов долларов в ответ на гуманитарный кризис в секторе Газа и на Западном берегу, говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД страны. "Мы продолжаем добиваться безопасного, быстрого и беспрепятственного гуманитарного доступа в сектор Газа. Финансирование будет направлено в ЮНИСЕФ и ЮНФПА и окажет жизненно важную помощь, уделяя особое внимание женщинам и девочкам", - уточнила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

https://ria.ru/20240922/guterresh-1974125644.html

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в мире, австралия, юнисеф