https://ria.ru/20240923/gaza-1974155589.html
Австралия выделит 10 миллионов долларов на гуманитарный кризис в Газе
Австралия выделит 10 миллионов долларов на гуманитарный кризис в Газе - РИА Новости, 23.09.2024
Австралия выделит 10 миллионов долларов на гуманитарный кризис в Газе
Австралия выделит дополнительные 10 миллионов долларов в ответ на гуманитарный кризис в секторе Газа и на Западном берегу, говорится в заявлении, размещенном на РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T04:59
2024-09-23T04:59
2024-09-23T04:59
в мире
австралия
юнисеф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427266_0:6:3620:2042_1920x0_80_0_0_8a08283898575426a403e829c2ebff70.jpg
ДЖАКАРТА, 23 сен - РИА Новости. Австралия выделит дополнительные 10 миллионов долларов в ответ на гуманитарный кризис в секторе Газа и на Западном берегу, говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД страны. "Мы продолжаем добиваться безопасного, быстрого и беспрепятственного гуманитарного доступа в сектор Газа. Финансирование будет направлено в ЮНИСЕФ и ЮНФПА и окажет жизненно важную помощь, уделяя особое внимание женщинам и девочкам", - уточнила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.
https://ria.ru/20240922/guterresh-1974125644.html
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427266_446:0:3175:2047_1920x0_80_0_0_31b826e244963969222c5df747fe948b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, юнисеф
В мире, Австралия, ЮНИСЕФ
Австралия выделит 10 миллионов долларов на гуманитарный кризис в Газе
Австралия выделит 10 миллионов долларов в ответ на гуманитарный кризис в Газе