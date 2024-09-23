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Австралия выделит 10 миллионов долларов на гуманитарный кризис в Газе - РИА Новости, 23.09.2024
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04:59 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/gaza-1974155589.html
Австралия выделит 10 миллионов долларов на гуманитарный кризис в Газе
Австралия выделит 10 миллионов долларов на гуманитарный кризис в Газе - РИА Новости, 23.09.2024
Австралия выделит 10 миллионов долларов на гуманитарный кризис в Газе
Австралия выделит дополнительные 10 миллионов долларов в ответ на гуманитарный кризис в секторе Газа и на Западном берегу, говорится в заявлении, размещенном на РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T04:59
2024-09-23T04:59
в мире
австралия
юнисеф
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ДЖАКАРТА, 23 сен - РИА Новости. Австралия выделит дополнительные 10 миллионов долларов в ответ на гуманитарный кризис в секторе Газа и на Западном берегу, говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД страны. "Мы продолжаем добиваться безопасного, быстрого и беспрепятственного гуманитарного доступа в сектор Газа. Финансирование будет направлено в ЮНИСЕФ и ЮНФПА и окажет жизненно важную помощь, уделяя особое внимание женщинам и девочкам", - уточнила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.
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в мире, австралия, юнисеф
В мире, Австралия, ЮНИСЕФ
Австралия выделит 10 миллионов долларов на гуманитарный кризис в Газе

Австралия выделит 10 миллионов долларов в ответ на гуманитарный кризис в Газе

© AP PhotoУдар по школе в Газе
Удар по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo
Удар по школе в Газе. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 23 сен - РИА Новости. Австралия выделит дополнительные 10 миллионов долларов в ответ на гуманитарный кризис в секторе Газа и на Западном берегу, говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД страны.
"Мы продолжаем добиваться безопасного, быстрого и беспрепятственного гуманитарного доступа в сектор Газа. Финансирование будет направлено в ЮНИСЕФ и ЮНФПА и окажет жизненно важную помощь, уделяя особое внимание женщинам и девочкам", - уточнила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Израиль и ХАМАС не хотят прекращения огня в секторе Газа, заявил Гутерреш
22 сентября, 19:01
 
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