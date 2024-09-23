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Около 22 тысяч домов подключили к газу в Челябинской области - РИА Новости, 23.09.2024
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Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
11:15 23.09.2024 (обновлено: 11:16 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/gaz-1974193511.html
Около 22 тысяч домов подключили к газу в Челябинской области
Около 22 тысяч домов подключили к газу в Челябинской области - РИА Новости, 23.09.2024
Около 22 тысяч домов подключили к газу в Челябинской области
Около 22 тысяч домовладений подключено к газоснабжению в Челябинской области с начала программы по догазификации, в текущем году на подведение газовых сетей к... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:15
2024-09-23T11:16
челябинская область
россия
магнитогорск
жкх
александр новак
газпром
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен – РИА Новости. Около 22 тысяч домовладений подключено к газоснабжению в Челябинской области с начала программы по догазификации, в текущем году на подведение газовых сетей к населенным пунктам выделяется более 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. "Выделяем более миллиарда рублей на подведение газовых сетей к населенным пунктам. За прошлый год построили 834,5 километра газовых труб, из них около 400 километров в рамках догазификации. Всего с начала реализации мероприятий по догазификации заключено свыше 54,5 тысячи договоров, подключили к газу около 22 тысяч домовладений, обеспечили техническую возможность для подключения к газу более 60 тысяч домовладений", - цитирует пресс-служба слова Текслера. По его словам, уровень газификации в области составляет 79%, что выше показателя по стране. Также губернатор отметил, что готовность региона к отопительному сезону составляет 99%. "Задача - получить паспорта готовности всех муниципалитетов. Для этого многое сделано. За последний год мы в два раза увеличили объем средств, доведя его до 5 миллиардов рублей, для проведения необходимых мероприятий по подготовке к зиме. А за последние три года в три раза увеличен объем замены сетей жилищно-коммунальной инфраструктуры. Держу этот вопрос на личном контроле", - сказал Текслер. По словам зампредседателя правительства РФ Александра Новака, регион активно включился в реализацию национальных целей развития, которые ставит президент РФ Владимир Путин. "Налажено конструктивное взаимодействие с правительством, что позволяет эффективно решать как федеральные, так и региональные задачи", – цитирует пресс-служба слова Новака. Также Новак положительно оценил результаты работы в регионе по реализации крупных инвестиционных проектов в сфере энергетики. Так, речь шла о реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Текслер напомнил, что недавно на челябинской ТЭЦ-2 завершен переход с угля на природный газ. "У нас сегодня не осталось ни одной станции, которая бы работала на угле. Это большой вклад в экологическую повестку", - отметил глава региона. По данным пресс-службы администрации Магнитогорска, сроки догазификации определяются региональной программой газификации Челябинской области, содержащей строительство газораспределительных сетей. В настоящее время в пообъектном плане-графике предприятия значится 1272 домовладения к догазификации со сроком исполнения на 2024-2025 годы. По данным директора МУП "Магнитогорские газовые сети" Евгения Ломакина, за девять месяцев 2024 года по программе догазификации были закончены работы газораспределительных сетей в Карадырском и Брусковом районах. По состоянию на сентябрь 2024 года в "МГС" на догазификацию подано 1364 заявок, заключено 798 договоров, выполнено 482 подключения за все действие программы. "Силами предприятия в 2024 году было построено 9,82 километра газораспределительных сетей и газопроводов-вводов. В том числе - за счет средств единого оператора газификации (ООО "Газпром газификация") - 8,54 километра, за счет собственных средств – 1,28 километра", – цитирует пресс-служба слова Ломакина. Для социальной поддержки граждан, проживающих на территории Челябинской области, предусмотрены выплаты для приобретения внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке, отмечает пресс-служба. Для реализации пообъектного плана-графика догазификации продолжаются работы в жилых районах - Поля Орошения, Надежда, Горького, Ново-Магнитный, также реализуется инвестиционная программа по строительству газораспределительных сетей к 149 микрорайону, добавляет горадминистрация.
https://ria.ru/20240905/blagoustroystvo-1970869766.html
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россия, магнитогорск, жкх, александр новак, газпром
Челябинская область, Россия, Магнитогорск, ЖКХ, Александр Новак, Газпром

Около 22 тысяч домов подключили к газу в Челябинской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Горелка газовой плиты
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен – РИА Новости. Около 22 тысяч домовладений подключено к газоснабжению в Челябинской области с начала программы по догазификации, в текущем году на подведение газовых сетей к населенным пунктам выделяется более 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Выделяем более миллиарда рублей на подведение газовых сетей к населенным пунктам. За прошлый год построили 834,5 километра газовых труб, из них около 400 километров в рамках догазификации. Всего с начала реализации мероприятий по догазификации заключено свыше 54,5 тысячи договоров, подключили к газу около 22 тысяч домовладений, обеспечили техническую возможность для подключения к газу более 60 тысяч домовладений", - цитирует пресс-служба слова Текслера.
По его словам, уровень газификации в области составляет 79%, что выше показателя по стране.
Также губернатор отметил, что готовность региона к отопительному сезону составляет 99%. "Задача - получить паспорта готовности всех муниципалитетов. Для этого многое сделано. За последний год мы в два раза увеличили объем средств, доведя его до 5 миллиардов рублей, для проведения необходимых мероприятий по подготовке к зиме. А за последние три года в три раза увеличен объем замены сетей жилищно-коммунальной инфраструктуры. Держу этот вопрос на личном контроле", - сказал Текслер.
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По словам зампредседателя правительства РФ Александра Новака, регион активно включился в реализацию национальных целей развития, которые ставит президент РФ Владимир Путин. "Налажено конструктивное взаимодействие с правительством, что позволяет эффективно решать как федеральные, так и региональные задачи", – цитирует пресс-служба слова Новака.
Также Новак положительно оценил результаты работы в регионе по реализации крупных инвестиционных проектов в сфере энергетики. Так, речь шла о реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Текслер напомнил, что недавно на челябинской ТЭЦ-2 завершен переход с угля на природный газ. "У нас сегодня не осталось ни одной станции, которая бы работала на угле. Это большой вклад в экологическую повестку", - отметил глава региона.
По данным пресс-службы администрации Магнитогорска, сроки догазификации определяются региональной программой газификации Челябинской области, содержащей строительство газораспределительных сетей. В настоящее время в пообъектном плане-графике предприятия значится 1272 домовладения к догазификации со сроком исполнения на 2024-2025 годы.
По данным директора МУП "Магнитогорские газовые сети" Евгения Ломакина, за девять месяцев 2024 года по программе догазификации были закончены работы газораспределительных сетей в Карадырском и Брусковом районах. По состоянию на сентябрь 2024 года в "МГС" на догазификацию подано 1364 заявок, заключено 798 договоров, выполнено 482 подключения за все действие программы.
"Силами предприятия в 2024 году было построено 9,82 километра газораспределительных сетей и газопроводов-вводов. В том числе - за счет средств единого оператора газификации (ООО "Газпром газификация") - 8,54 километра, за счет собственных средств – 1,28 километра", – цитирует пресс-служба слова Ломакина.
Для социальной поддержки граждан, проживающих на территории Челябинской области, предусмотрены выплаты для приобретения внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке, отмечает пресс-служба.
Для реализации пообъектного плана-графика догазификации продолжаются работы в жилых районах - Поля Орошения, Надежда, Горького, Ново-Магнитный, также реализуется инвестиционная программа по строительству газораспределительных сетей к 149 микрорайону, добавляет горадминистрация.
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