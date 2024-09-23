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На Покровском направлении уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ

На Покровском направлении уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024

На Покровском направлении уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ

Артиллерийский расчет группировки российских войск "Южная" уничтожил замаскированную американскую гаубицу М777 ВСУ в районе Курахово на покровском направлении в РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:04

2024-09-23T11:04

2024-09-23T11:04

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Артиллерийский расчет группировки российских войск "Южная" уничтожил замаскированную американскую гаубицу М777 ВСУ в районе Курахово на покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео. "Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" артиллерийского соединения группировки войск "Южная" уничтожил замаскированную американскую 155-мм гаубицу М777, поставленную на вооружение украинской армии, в ходе контрбатарейной борьбы на покровском направлении в ДНР", - говорится в сообщении ведомства. На кадрах запечатлено горение вражеского орудия, замаскированного в лесополосе. "Огневое поражение позиции противника, расположенной в районе населенного пункта Курахово, зафиксировали средствами объективного контроля расчеты БПЛА", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240518/artilleriya-1946831696.html

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Уничтожение гаубицы М777 ВСУ на покровском направлении Американская гаубица уничтожена на Покровском направлении. Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» артиллерийского соединения группировки войск «Юг» точным попаданием уничтожил гаубицу М777 ВСУ в районе населенного пункта Курахово. Средства объективного контроля зафиксировали поражение цели. 2024-09-23T11:04 true PT0M19S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность