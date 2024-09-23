https://ria.ru/20240923/gas-1974252887.html
После взрыва газа в Дагестане завели уголовное дело
После взрыва газа в Дагестане завели уголовное дело - РИА Новости, 23.09.2024
После взрыва газа в Дагестане завели уголовное дело
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане по факту взрыва газа, в результате которого погиб ребенок и еще... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:58
2024-09-23T14:58
2024-09-23T14:58
происшествия
россия
карабудахкентский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане по факту взрыва газа, в результате которого погиб ребенок и еще три человека оказались в больнице, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В воскресенье, 22 сентября после замены газораспределительного шкафа в поселке Ачису в Карабудахкентском районе Дагестана из-за взрыва газовоздушной смеси загорелся частный жилой дом. Погиб ребенок, еще три человека были доставлены в больницу с ожогами. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего (п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", – говорится в сообщении СК РФ. По предварительным данным, 21 сентября сотрудники ресурсораспределяющей организации проводили в поселке Ачису работы по замене газораспределительного шкафа, после чего в газопроводе повысилось давление. В результате последующей утечки газа в частном доме по улице Нефтяников прогремел взрыв и началось возгорание.
https://ria.ru/20240406/gaz-1938204360.html
россия
карабудахкентский район
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происшествия, россия, карабудахкентский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Карабудахкентский район, Следственный комитет России (СК РФ)
После взрыва газа в Дагестане завели уголовное дело
СК: после гибели ребенка из-за взрыва газа в Дагестане завели уголовное дело