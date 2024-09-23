Рейтинг@Mail.ru
После взрыва газа в Дагестане завели уголовное дело - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/gas-1974252887.html
После взрыва газа в Дагестане завели уголовное дело
После взрыва газа в Дагестане завели уголовное дело - РИА Новости, 23.09.2024
После взрыва газа в Дагестане завели уголовное дело
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане по факту взрыва газа, в результате которого погиб ребенок и еще... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:58
2024-09-23T14:58
происшествия
россия
карабудахкентский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974088263_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_1bef9bfd2fd39c16ebada06ae31b1718.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане по факту взрыва газа, в результате которого погиб ребенок и еще три человека оказались в больнице, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В воскресенье, 22 сентября после замены газораспределительного шкафа в поселке Ачису в Карабудахкентском районе Дагестана из-за взрыва газовоздушной смеси загорелся частный жилой дом. Погиб ребенок, еще три человека были доставлены в больницу с ожогами. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего (п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", – говорится в сообщении СК РФ. По предварительным данным, 21 сентября сотрудники ресурсораспределяющей организации проводили в поселке Ачису работы по замене газораспределительного шкафа, после чего в газопроводе повысилось давление. В результате последующей утечки газа в частном доме по улице Нефтяников прогремел взрыв и началось возгорание.
https://ria.ru/20240406/gaz-1938204360.html
россия
карабудахкентский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974088263_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_2d9d141c871de909738e9ce6a0718ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, карабудахкентский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Карабудахкентский район, Следственный комитет России (СК РФ)
После взрыва газа в Дагестане завели уголовное дело

СК: после гибели ребенка из-за взрыва газа в Дагестане завели уголовное дело

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в жилом доме в населенном пункте Ачису в Дагестане
Место пожара в жилом доме в населенном пункте Ачису в Дагестане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в жилом доме в населенном пункте Ачису в Дагестане
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане по факту взрыва газа, в результате которого погиб ребенок и еще три человека оказались в больнице, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В воскресенье, 22 сентября после замены газораспределительного шкафа в поселке Ачису в Карабудахкентском районе Дагестана из-за взрыва газовоздушной смеси загорелся частный жилой дом. Погиб ребенок, еще три человека были доставлены в больницу с ожогами.
© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в жилом доме в населенном пункте Ачису в Дагестане
Место пожара в жилом доме в населенном пункте Ачису в Дагестане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в жилом доме в населенном пункте Ачису в Дагестане
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего (п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", – говорится в сообщении СК РФ.
По предварительным данным, 21 сентября сотрудники ресурсораспределяющей организации проводили в поселке Ачису работы по замене газораспределительного шкафа, после чего в газопроводе повысилось давление. В результате последующей утечки газа в частном доме по улице Нефтяников прогремел взрыв и началось возгорание.
Место взрыва газа в частном доме в Избербаше, Дагестан - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
В Дагестане умер ребенок, пострадавший при взрыве газа
6 апреля, 10:45
 
ПроисшествияРоссияКарабудахкентский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала