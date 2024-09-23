В Якутске пройдет пятый Северный форум по устойчивому развитию
Форум пройдет с 24 по 27 сентября и соберет экспертов из 17 стран мира
Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 23 сен — РИА Новости. Пятый Северный форум по устойчивому развитию с 24 по 27 сентября соберет в городе Якутске экспертов из 17 стран мира, сообщили журналистам в пресс-центре форума.
Как отметили организаторы, V Северный форум посвящен вопросам жизнестойкости регионов и городов Арктики, глобальному партнерству для устойчивого развития Севера, креативным индустриям и культуре Арктики, изменению климата и таянию мерзлоты. Деловая программа пройдет на 60 экспертных площадках. В рамках международного мероприятия состоится II Научно-практическая конференция по вопросам изменений климата и таяния вечной мерзлоты.
"В город Якутск продолжают прибывать участники V Северного форума по устойчивому развитию, который пройдет с 24 по 27 сентября. На полях форума соберутся учёные, эксперты, представители власти, бизнеса и общественных организаций из России, Китая, Индии, Белоруссии, Монголии, ОАЭ, Узбекистана, Республики Камерун, Кении, Мали и других стран. Всего примут участие представители 17 стран мира. Мероприятия пройдут очно, а также в онлайн-формате. В Якутск прибыли 55 иностранных экспертов, также дистанционно к обсуждению подключатся 12 экспертов разных стран", - рассказали в пресс-центре.
Северный форум - ежегодная международная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики, включена в программу председательства России в Арктическом совете.
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