https://ria.ru/20240923/forum-1974161409.html

В Якутске пройдет пятый Северный форум по устойчивому развитию

В Якутске пройдет пятый Северный форум по устойчивому развитию - РИА Новости, 23.09.2024

В Якутске пройдет пятый Северный форум по устойчивому развитию

Пятый Северный форум по устойчивому развитию с 24 по 27 сентября соберет в городе Якутске экспертов из 17 стран мира, сообщили журналистам в пресс-центре... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T06:54

2024-09-23T06:54

2024-09-23T06:54

якутск

арктика

север

арктический совет

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ЯКУТСК, 23 сен — РИА Новости. Пятый Северный форум по устойчивому развитию с 24 по 27 сентября соберет в городе Якутске экспертов из 17 стран мира, сообщили журналистам в пресс-центре форума. Как отметили организаторы, V Северный форум посвящен вопросам жизнестойкости регионов и городов Арктики, глобальному партнерству для устойчивого развития Севера, креативным индустриям и культуре Арктики, изменению климата и таянию мерзлоты. Деловая программа пройдет на 60 экспертных площадках. В рамках международного мероприятия состоится II Научно-практическая конференция по вопросам изменений климата и таяния вечной мерзлоты. "В город Якутск продолжают прибывать участники V Северного форума по устойчивому развитию, который пройдет с 24 по 27 сентября. На полях форума соберутся учёные, эксперты, представители власти, бизнеса и общественных организаций из России, Китая, Индии, Белоруссии, Монголии, ОАЭ, Узбекистана, Республики Камерун, Кении, Мали и других стран. Всего примут участие представители 17 стран мира. Мероприятия пройдут очно, а также в онлайн-формате. В Якутск прибыли 55 иностранных экспертов, также дистанционно к обсуждению подключатся 12 экспертов разных стран", - рассказали в пресс-центре. Северный форум - ежегодная международная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики, включена в программу председательства России в Арктическом совете.

https://ria.ru/20240923/forum-1974148144.html

https://ria.ru/20240921/forum-1973976379.html

якутск

арктика

север

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якутск, арктика, север, арктический совет