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В Якутске пройдет пятый Северный форум по устойчивому развитию - РИА Новости, 23.09.2024
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06:54 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/forum-1974161409.html
В Якутске пройдет пятый Северный форум по устойчивому развитию
В Якутске пройдет пятый Северный форум по устойчивому развитию - РИА Новости, 23.09.2024
В Якутске пройдет пятый Северный форум по устойчивому развитию
Пятый Северный форум по устойчивому развитию с 24 по 27 сентября соберет в городе Якутске экспертов из 17 стран мира, сообщили журналистам в пресс-центре... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T06:54
2024-09-23T06:54
якутск
арктика
север
арктический совет
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ЯКУТСК, 23 сен — РИА Новости. Пятый Северный форум по устойчивому развитию с 24 по 27 сентября соберет в городе Якутске экспертов из 17 стран мира, сообщили журналистам в пресс-центре форума. Как отметили организаторы, V Северный форум посвящен вопросам жизнестойкости регионов и городов Арктики, глобальному партнерству для устойчивого развития Севера, креативным индустриям и культуре Арктики, изменению климата и таянию мерзлоты. Деловая программа пройдет на 60 экспертных площадках. В рамках международного мероприятия состоится II Научно-практическая конференция по вопросам изменений климата и таяния вечной мерзлоты. "В город Якутск продолжают прибывать участники V Северного форума по устойчивому развитию, который пройдет с 24 по 27 сентября. На полях форума соберутся учёные, эксперты, представители власти, бизнеса и общественных организаций из России, Китая, Индии, Белоруссии, Монголии, ОАЭ, Узбекистана, Республики Камерун, Кении, Мали и других стран. Всего примут участие представители 17 стран мира. Мероприятия пройдут очно, а также в онлайн-формате. В Якутск прибыли 55 иностранных экспертов, также дистанционно к обсуждению подключатся 12 экспертов разных стран", - рассказали в пресс-центре. Северный форум - ежегодная международная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики, включена в программу председательства России в Арктическом совете.
https://ria.ru/20240923/forum-1974148144.html
https://ria.ru/20240921/forum-1973976379.html
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якутск, арктика, север, арктический совет
Якутск, Арктика, Север, Арктический совет
В Якутске пройдет пятый Северный форум по устойчивому развитию

Форум пройдет с 24 по 27 сентября и соберет экспертов из 17 стран мира

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
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ЯКУТСК, 23 сен — РИА Новости. Пятый Северный форум по устойчивому развитию с 24 по 27 сентября соберет в городе Якутске экспертов из 17 стран мира, сообщили журналистам в пресс-центре форума.
Как отметили организаторы, V Северный форум посвящен вопросам жизнестойкости регионов и городов Арктики, глобальному партнерству для устойчивого развития Севера, креативным индустриям и культуре Арктики, изменению климата и таянию мерзлоты. Деловая программа пройдет на 60 экспертных площадках. В рамках международного мероприятия состоится II Научно-практическая конференция по вопросам изменений климата и таяния вечной мерзлоты.
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"В город Якутск продолжают прибывать участники V Северного форума по устойчивому развитию, который пройдет с 24 по 27 сентября. На полях форума соберутся учёные, эксперты, представители власти, бизнеса и общественных организаций из России, Китая, Индии, Белоруссии, Монголии, ОАЭ, Узбекистана, Республики Камерун, Кении, Мали и других стран. Всего примут участие представители 17 стран мира. Мероприятия пройдут очно, а также в онлайн-формате. В Якутск прибыли 55 иностранных экспертов, также дистанционно к обсуждению подключатся 12 экспертов разных стран", - рассказали в пресс-центре.
Северный форум - ежегодная международная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики, включена в программу председательства России в Арктическом совете.
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