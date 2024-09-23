https://ria.ru/20240923/format-1974298317.html

Правительство переводит подготовку законов в цифровой формат

Правительство переводит подготовку законов в цифровой формат - РИА Новости, 23.09.2024

Правительство переводит подготовку законов в цифровой формат

Правительство РФ поэтапно переводит процедуру подготовки нормативных актов и законопроектов в цифровой формат, сейчас новая система коллективной работы над... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:51

2024-09-23T18:51

2024-09-23T18:51

россия

дмитрий григоренко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

политика

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство РФ поэтапно переводит процедуру подготовки нормативных актов и законопроектов в цифровой формат, сейчас новая система коллективной работы над документами запускается в пяти министерствах, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ранее в сентябре правительство утвердило положение об IT-платформе для разработки и принятия правовых актов ГИС "Нормотворчество". Эта государственная информационная система предназначена для совместной работы над проектами федеральных законов и нормативно-правовых актов в режиме онлайн. Это исключает необходимость пересылки документов и обеспечивает доступ к актуальной версии и статусу подготовки. Система также автоматизирует технические функции, такие как формирование таблиц разногласий и проведение совещаний. "Мы создаем единое цифровое пространство, где министерства и ведомства смогут коллективно работать над правовыми документами в режиме реального времени. Таким образом, процедура подготовки будет на 100% прозрачна. Это новый этап в повышении качества законопроектной деятельности. Система позволяет контролировать весь процесс разработки документа в онлайне и оперативно вносить необходимые изменения. В данный момент она в тестовом режиме запускается в пяти министерствах, будем внедрять систему поэтапно", - сказал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что до конца 2024 года планируется развернуть систему в пяти федеральных органах исполнительной власти: Минэкономразвития, Минэнерго, Минфине, Минприроды, Минюсте. Со следующего года она будет внедряться в законопроектную деятельность всех федеральных министерств и ведомств под руководством правительства. В сообщении уточняется, что внедрение ГИС не предусматривает нормативного сокращения сроков подготовки документов. Однако предполагается, что система позволит сократить количество ошибок при подготовке актов и законодательных инициатив, а также существенно повлияет на фактические сроки их разработки и повысит качество документов. В перспективе технология будет использоваться для автоматизации процедуры исправления юридико-технических ошибок, автоматической проверки комплектности документов и их полноты.

https://ria.ru/20240320/proverki-1934560704.html

https://ria.ru/20240923/pravitelstvo-1974150193.html

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россия, дмитрий григоренко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), политика