https://ria.ru/20240923/format-1974298317.html
Правительство переводит подготовку законов в цифровой формат
Правительство переводит подготовку законов в цифровой формат - РИА Новости, 23.09.2024
Правительство переводит подготовку законов в цифровой формат
Правительство РФ поэтапно переводит процедуру подготовки нормативных актов и законопроектов в цифровой формат, сейчас новая система коллективной работы над... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:51
2024-09-23T18:51
2024-09-23T18:51
россия
дмитрий григоренко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
политика
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство РФ поэтапно переводит процедуру подготовки нормативных актов и законопроектов в цифровой формат, сейчас новая система коллективной работы над документами запускается в пяти министерствах, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ранее в сентябре правительство утвердило положение об IT-платформе для разработки и принятия правовых актов ГИС "Нормотворчество". Эта государственная информационная система предназначена для совместной работы над проектами федеральных законов и нормативно-правовых актов в режиме онлайн. Это исключает необходимость пересылки документов и обеспечивает доступ к актуальной версии и статусу подготовки. Система также автоматизирует технические функции, такие как формирование таблиц разногласий и проведение совещаний. "Мы создаем единое цифровое пространство, где министерства и ведомства смогут коллективно работать над правовыми документами в режиме реального времени. Таким образом, процедура подготовки будет на 100% прозрачна. Это новый этап в повышении качества законопроектной деятельности. Система позволяет контролировать весь процесс разработки документа в онлайне и оперативно вносить необходимые изменения. В данный момент она в тестовом режиме запускается в пяти министерствах, будем внедрять систему поэтапно", - сказал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что до конца 2024 года планируется развернуть систему в пяти федеральных органах исполнительной власти: Минэкономразвития, Минэнерго, Минфине, Минприроды, Минюсте. Со следующего года она будет внедряться в законопроектную деятельность всех федеральных министерств и ведомств под руководством правительства. В сообщении уточняется, что внедрение ГИС не предусматривает нормативного сокращения сроков подготовки документов. Однако предполагается, что система позволит сократить количество ошибок при подготовке актов и законодательных инициатив, а также существенно повлияет на фактические сроки их разработки и повысит качество документов. В перспективе технология будет использоваться для автоматизации процедуры исправления юридико-технических ошибок, автоматической проверки комплектности документов и их полноты.
https://ria.ru/20240320/proverki-1934560704.html
https://ria.ru/20240923/pravitelstvo-1974150193.html
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россия, дмитрий григоренко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), политика
Россия, Дмитрий Григоренко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Политика
Правительство переводит подготовку законов в цифровой формат
Правительство поэтапно переводит подготовку законов в цифровой формат
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство РФ поэтапно переводит процедуру подготовки нормативных актов и законопроектов в цифровой формат, сейчас новая система коллективной работы над документами запускается в пяти министерствах, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Ранее в сентябре правительство утвердило положение об IT-платформе для разработки и принятия правовых актов ГИС "Нормотворчество". Эта государственная информационная система предназначена для совместной работы над проектами федеральных законов и нормативно-правовых актов в режиме онлайн. Это исключает необходимость пересылки документов и обеспечивает доступ к актуальной версии и статусу подготовки. Система также автоматизирует технические функции, такие как формирование таблиц разногласий и проведение совещаний.
"Мы создаем единое цифровое пространство, где министерства и ведомства смогут коллективно работать над правовыми документами в режиме реального времени. Таким образом, процедура подготовки будет на 100% прозрачна. Это новый этап в повышении качества законопроектной деятельности. Система позволяет контролировать весь процесс разработки документа в онлайне и оперативно вносить необходимые изменения. В данный момент она в тестовом режиме запускается в пяти министерствах, будем внедрять систему поэтапно", - сказал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что до конца 2024 года планируется развернуть систему в пяти федеральных органах исполнительной власти: Минэкономразвития
, Минэнерго
, Минфине, Минприроды
, Минюсте. Со следующего года она будет внедряться в законопроектную деятельность всех федеральных министерств и ведомств под руководством правительства.
В сообщении уточняется, что внедрение ГИС не предусматривает нормативного сокращения сроков подготовки документов. Однако предполагается, что система позволит сократить количество ошибок при подготовке актов и законодательных инициатив, а также существенно повлияет на фактические сроки их разработки и повысит качество документов.
В перспективе технология будет использоваться для автоматизации процедуры исправления юридико-технических ошибок, автоматической проверки комплектности документов и их полноты.