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Русскоязычные составили наибольшую группу иноязычного населения Финляндии - РИА Новости, 23.09.2024
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13:20 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/finljandija-1974230119.html
Русскоязычные составили наибольшую группу иноязычного населения Финляндии
Русскоязычные составили наибольшую группу иноязычного населения Финляндии - РИА Новости, 23.09.2024
Русскоязычные составили наибольшую группу иноязычного населения Финляндии
Русскоязычные являются самой большой группой среди иноязычного населения Финляндии по данным на конец 2023 года, их число достигло почти 100 тысяч человек,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:20
2024-09-23T13:20
в мире
финляндия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Русскоязычные являются самой большой группой среди иноязычного населения Финляндии по данным на конец 2023 года, их число достигло почти 100 тысяч человек, сообщает статистическое управление страны. "На конец 2023 года в Финляндии проживало 99 606 русскоязычных. Второй по численности иноязычной группой стали носители эстонского языка (50 202), а третью большую группу составили арабоязычные (41 311)", - говорится в материале управления. По данным статистического управления страны, население Финляндии составило в конце 2023 года 5 603 851 человек, 558 294 из которых иноязычные. За 2023 год общее население страны выросло на 39 881. Как отмечает ведомство, такой прирост стал самым большим с 1956 года.
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
Русскоязычные составили наибольшую группу иноязычного населения Финляндии

Число русскоязычных в Финляндии достигло ста тысяч человек

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Русскоязычные являются самой большой группой среди иноязычного населения Финляндии по данным на конец 2023 года, их число достигло почти 100 тысяч человек, сообщает статистическое управление страны.
"На конец 2023 года в Финляндии проживало 99 606 русскоязычных. Второй по численности иноязычной группой стали носители эстонского языка (50 202), а третью большую группу составили арабоязычные (41 311)", - говорится в материале управления.
По данным статистического управления страны, население Финляндии составило в конце 2023 года 5 603 851 человек, 558 294 из которых иноязычные. За 2023 год общее население страны выросло на 39 881. Как отмечает ведомство, такой прирост стал самым большим с 1956 года.
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