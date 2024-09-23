https://ria.ru/20240923/finansirovanie-1974153325.html

В суде раскрыли, когда Глуховский* стал получать зарубежное финансирование

В суде раскрыли, когда Глуховский* стал получать зарубежное финансирование - РИА Новости, 23.09.2024

В суде раскрыли, когда Глуховский* стал получать зарубежное финансирование

Иностранное финансирование, которое послужило одним из оснований для признания в России писателя Дмитрия Глуховского* иноагентом, поступало к нему не только в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T03:28

2024-09-23T03:28

2024-09-23T03:53

россия

дмитрий глуховский

общество

иноагенты

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Иностранное финансирование, которое послужило одним из оснований для признания в России писателя Дмитрия Глуховского* иноагентом, поступало к нему не только в 2022 году, но и в 2021-м, говорится в судебном документе, опубликованном на сайте судов общей юрисдикции Москвы. "По сведениям Росфинмониторинга, <...> Глуховский Д.А* <...> в декабре 2021 года одной операцией получил 6 373,9 тысячи рублей от Joel Gotler+ Associates Inc (Австрия). Также в период с октября 2021 года по февраль 2022 года 37 операциями получил 28 572,8 тысячи рублей от Nibbe Bettina Barbara (Германия)", — говорится в документе. В реестр СМИ-иноагентов Глуховского* внесли в октябре 2022 года. При этом в Верховном суде, как ранее в сентябре сообщили РИА Новости в его пресс-службе, не стали рассматривать жалобу писателя на отказ исключить его из этого списка. В судебных документах, имеющихся у агентства, отмечалось, что финансирование Глуховский* получал, помимо Австрии и Германии, еще и из Бельгии, а шло оно вплоть по марта 2022 года. Там же указывалось, что писатель распространял сообщения и материалы иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240919/inoagent-1973542231.html

https://ria.ru/20240921/inoagent-1973948839.html

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россия, дмитрий глуховский, общество, иноагенты