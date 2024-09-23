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Александра Франк представила документальный фильм "Культура. Война и Мир" - РИА Новости, 23.09.2024
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14:39 23.09.2024 (обновлено: 15:36 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/film-1974247651.html
Александра Франк представила документальный фильм "Культура. Война и Мир"
Александра Франк представила документальный фильм "Культура. Война и Мир" - РИА Новости, 23.09.2024
Александра Франк представила документальный фильм "Культура. Война и Мир"
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла премьера документального фильма Александры Франк "Культура. Война и Мир" и посвященная... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:39
2024-09-23T15:36
пресс-релизы
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МОСКВА, 23 сен – пресс-служба ООО "АЙРИС ФИЛМС ПРОДАКШН". В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла премьера документального фильма Александры Франк "Культура. Война и Мир" и посвященная этому пресс-конференция, в которой приняли участие сама режиссер, а также сценарист фильма Лариса Бравицкая, актриса Дина Корзун и музыкант Алексей Белов."Вопреки распространенному мнению о том, что лучшие представители культуры покинули страну, мы наблюдаем иную картину. Появляются новые таланты: поэты, писатели, художники, музыканты и режиссеры, которые обогащают российскую культуру. Активно развивается культура в регионах, от Калининграда до Владивостока. Создаются новые кинофестивали, реставрируются музеи, возрождаются творческие школы. В этом фильме я хочу показать зрителям, что наступает новая эра, в которой будет множество новых культурных героев", – отметила Франк.Фильм посвящен теме культурных ценностей, тому, как они транслируются во время СВО, и тому, как в эпоху идейного противостояния трансформируется культура русской цивилизации."Этот фильм ждут, и нам надо показать его и по телевидению, и в школах. Дело в том, что в начале 90-х нам предложили альтернативу советской традиции, когда культура и искусство служили воспитанию творца в человеке. Потом мы перешли на модель, когда все искусство стало измеряться финансовыми ценностями и правилами. А сейчас снова переходный момент. Важно все осмыслять, делиться своим размышлениями и искать ответы на важные вопросы", – считает Корзун.В свою очередь, Бравицкая добавила, что весь быт – это культура. Взаимоотношения в социальных сетях, в семье, на работе – это все культура. "Наша культура вышла из православия и не надо стесняться того, что все мы русские люди, какого-бы происхождения мы не были. Не надо забывать корни. Людьми, которые забывают корни, очень легко манипулировать", – считает сценарист.В картине приняли участие Петр Толстой – заместитель председателя Государственной Думы, Владимир Панков – режиссер, актер, музыкант, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой саунд-драмы ГИТИСа, Михаил Васьков – актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации, Евгений Князев – народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ, Николай Лебедев – российский кинорежиссер и сценарист, лауреат двух Государственных премий РФ, Олеся Николаева – поэт, профессор Литературного института им. Горького, Дмитрий Бамберг – музыкант, художник, композитор, Алексей Белов – рок-музыкант, продюсер, лидер группы "Парк Горького", Ольга Кормухина – певица, заслуженная артистка России, Сергей Ким – современный российский писатель, автор боевого фэнтези и фантастики, Лимаренко Валерий – губернатор Сахалинской области, Игорь Ивкович – аккордеонист, лауреат международных конкурсов, аранжировщик и преподаватель детской школы искусств города Анива, Сахалинской области, Йована Дмитриевич – лауреат международных конкурсов, преподаватель по классу флейты, трубы детской школы искусств города Анива, Сахалинской области, Филиппенко Юрий – директор государственного бюджетного учреждения культуры Сахалинской области "Музейно-мемориальный комплекс "Победа". Фильм "Культура. Война и Мир" в прокате с 7 октября, а также его увидят зрители канала "Культура". Картина снята при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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353
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Александра Франк представила документальный фильм "Культура. Война и Мир"

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкАктриса, режиссер, продюсер, сценарист Александра Франк во время пресс-конференции на тему "Формирование новых смыслов в культурном пространстве России с учетом глобальных изменений" после просмотра документального фильма Александры Франк "Культура. Война и мир"
Актриса, режиссер, продюсер, сценарист Александра Франк во время пресс-конференции на тему Формирование новых смыслов в культурном пространстве России с учетом глобальных изменений после просмотра документального фильма Александры Франк Культура. Война и мир - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Актриса, режиссер, продюсер, сценарист Александра Франк во время пресс-конференции на тему "Формирование новых смыслов в культурном пространстве России с учетом глобальных изменений" после просмотра документального фильма Александры Франк "Культура. Война и мир"
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МОСКВА, 23 сен – пресс-служба ООО "АЙРИС ФИЛМС ПРОДАКШН". В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла премьера документального фильма Александры Франк "Культура. Война и Мир" и посвященная этому пресс-конференция, в которой приняли участие сама режиссер, а также сценарист фильма Лариса Бравицкая, актриса Дина Корзун и музыкант Алексей Белов.
"Вопреки распространенному мнению о том, что лучшие представители культуры покинули страну, мы наблюдаем иную картину. Появляются новые таланты: поэты, писатели, художники, музыканты и режиссеры, которые обогащают российскую культуру. Активно развивается культура в регионах, от Калининграда до Владивостока. Создаются новые кинофестивали, реставрируются музеи, возрождаются творческие школы. В этом фильме я хочу показать зрителям, что наступает новая эра, в которой будет множество новых культурных героев", – отметила Франк.
Фильм посвящен теме культурных ценностей, тому, как они транслируются во время СВО, и тому, как в эпоху идейного противостояния трансформируется культура русской цивилизации.
"Этот фильм ждут, и нам надо показать его и по телевидению, и в школах. Дело в том, что в начале 90-х нам предложили альтернативу советской традиции, когда культура и искусство служили воспитанию творца в человеке. Потом мы перешли на модель, когда все искусство стало измеряться финансовыми ценностями и правилами. А сейчас снова переходный момент. Важно все осмыслять, делиться своим размышлениями и искать ответы на важные вопросы", – считает Корзун.
В свою очередь, Бравицкая добавила, что весь быт – это культура. Взаимоотношения в социальных сетях, в семье, на работе – это все культура. "Наша культура вышла из православия и не надо стесняться того, что все мы русские люди, какого-бы происхождения мы не были. Не надо забывать корни. Людьми, которые забывают корни, очень легко манипулировать", – считает сценарист.
В картине приняли участие Петр Толстой – заместитель председателя Государственной Думы, Владимир Панков – режиссер, актер, музыкант, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой саунд-драмы ГИТИСа, Михаил Васьков – актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации, Евгений Князев – народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ, Николай Лебедев – российский кинорежиссер и сценарист, лауреат двух Государственных премий РФ, Олеся Николаева – поэт, профессор Литературного института им. Горького, Дмитрий Бамберг – музыкант, художник, композитор, Алексей Белов – рок-музыкант, продюсер, лидер группы "Парк Горького", Ольга Кормухина – певица, заслуженная артистка России, Сергей Ким – современный российский писатель, автор боевого фэнтези и фантастики, Лимаренко Валерий – губернатор Сахалинской области, Игорь Ивкович – аккордеонист, лауреат международных конкурсов, аранжировщик и преподаватель детской школы искусств города Анива, Сахалинской области, Йована Дмитриевич – лауреат международных конкурсов, преподаватель по классу флейты, трубы детской школы искусств города Анива, Сахалинской области, Филиппенко Юрий – директор государственного бюджетного учреждения культуры Сахалинской области "Музейно-мемориальный комплекс "Победа".
Фильм "Культура. Война и Мир" в прокате с 7 октября, а также его увидят зрители канала "Культура". Картина снята при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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