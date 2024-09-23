https://ria.ru/20240923/film-1974230832.html

RT покажет в 40 странах документальный фильм "Свадьбы, которые играют люди"

RT покажет в 40 странах документальный фильм "Свадьбы, которые играют люди" - РИА Новости, 23.09.2024

RT покажет в 40 странах документальный фильм "Свадьбы, которые играют люди"

Телеканал RT с конца сентября представит в 40 странах мира документальный фильм "Свадьбы, которые играют люди" автора Натальи Кадыровой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:23

2024-09-23T13:23

2024-09-23T13:23

китай

франция

испания

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

телеканал rt

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Телеканал RT с конца сентября представит в 40 странах мира документальный фильм "Свадьбы, которые играют люди" автора Натальи Кадыровой, сообщает пресс-служба канала. "Документальный фильм RT "Свадьбы, которые играют люди" автора Натальи Кадыровой покажут в 40 странах мира... Показы по всему миру начнутся с конца сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Добавляется, что показы состоятся при поддержке Россотрудничества в Китае, Франции, Испании, Палестине, Иране, Аргентине, Азербайджане, Кубе, Чили, Монголии, Индии, Ливане, Киргизии, Мексике, Вьетнаме, Эфиопии и других странах. Кроме того, кинолента переведена на десять языков: английский, арабский, испанский, французский, немецкий, сербский, китайский, вьетнамский, монгольский и индонезийский. Как отмечается, фильм снимался почти год в семи регионах России, от Калининграда до Омска. Съемочная группа RT изучила свадебные обычаи и узнала у пар, почему они приняли решение следовать традициям. Телеканал изучил вопросы: какая она — настоящая русская свадьба, откуда взялись выкуп, белое платье и ЗАГС, а также какие свадьбы играют россияне в горах, степях и тундре, в городах, деревнях и аулах, как выглядит бракосочетание в Сибири и на Ямале и почему сегодня россияне так охотно изучают старинные брачные традиции и обряды и следуют им. "Важным источником изучения стали фольклорные ансамбли, потому что именно песни исторически сопровождали каждый этап свадебного таинства. Благодаря им сегодня можно пошагово воспроизвести все традиции. Этот фильм не просто красивая картинка. Это повод задуматься, что важнее: пышность торжества или глубокий смысл бракосочетания", — приводит пресс-служба слова автора фильма Натальи Кадыровой. Уточняется, что в документальной ленте рассказывается и о том, как правильно испечь блины, чтобы угодить свекрови в Удмуртии, почему на русской свадьбе с караваем подается соль и почему родители молодых не присутствуют на регистрации брака адыгских шапсугов.

https://ria.ru/20240916/film-1972905555.html

https://ria.ru/20240823/rt-1968000889.html

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китай, франция, испания, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, телеканал rt