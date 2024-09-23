Рейтинг@Mail.ru
RT покажет в 40 странах документальный фильм "Свадьбы, которые играют люди" - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/film-1974230832.html
RT покажет в 40 странах документальный фильм "Свадьбы, которые играют люди"
RT покажет в 40 странах документальный фильм "Свадьбы, которые играют люди" - РИА Новости, 23.09.2024
RT покажет в 40 странах документальный фильм "Свадьбы, которые играют люди"
Телеканал RT с конца сентября представит в 40 странах мира документальный фильм "Свадьбы, которые играют люди" автора Натальи Кадыровой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:23
2024-09-23T13:23
китай
франция
испания
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Телеканал RT с конца сентября представит в 40 странах мира документальный фильм "Свадьбы, которые играют люди" автора Натальи Кадыровой, сообщает пресс-служба канала. "Документальный фильм RT "Свадьбы, которые играют люди" автора Натальи Кадыровой покажут в 40 странах мира... Показы по всему миру начнутся с конца сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Добавляется, что показы состоятся при поддержке Россотрудничества в Китае, Франции, Испании, Палестине, Иране, Аргентине, Азербайджане, Кубе, Чили, Монголии, Индии, Ливане, Киргизии, Мексике, Вьетнаме, Эфиопии и других странах. Кроме того, кинолента переведена на десять языков: английский, арабский, испанский, французский, немецкий, сербский, китайский, вьетнамский, монгольский и индонезийский. Как отмечается, фильм снимался почти год в семи регионах России, от Калининграда до Омска. Съемочная группа RT изучила свадебные обычаи и узнала у пар, почему они приняли решение следовать традициям. Телеканал изучил вопросы: какая она — настоящая русская свадьба, откуда взялись выкуп, белое платье и ЗАГС, а также какие свадьбы играют россияне в горах, степях и тундре, в городах, деревнях и аулах, как выглядит бракосочетание в Сибири и на Ямале и почему сегодня россияне так охотно изучают старинные брачные традиции и обряды и следуют им. "Важным источником изучения стали фольклорные ансамбли, потому что именно песни исторически сопровождали каждый этап свадебного таинства. Благодаря им сегодня можно пошагово воспроизвести все традиции. Этот фильм не просто красивая картинка. Это повод задуматься, что важнее: пышность торжества или глубокий смысл бракосочетания", — приводит пресс-служба слова автора фильма Натальи Кадыровой. Уточняется, что в документальной ленте рассказывается и о том, как правильно испечь блины, чтобы угодить свекрови в Удмуртии, почему на русской свадьбе с караваем подается соль и почему родители молодых не присутствуют на регистрации брака адыгских шапсугов.
https://ria.ru/20240916/film-1972905555.html
https://ria.ru/20240823/rt-1968000889.html
китай
франция
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, франция, испания, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, телеканал rt
Китай, Франция, Испания, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, Телеканал RT
RT покажет в 40 странах документальный фильм "Свадьбы, которые играют люди"

Фильм "Свадьбы, которые играют люди" покажут в 40 странах мира с конца сентября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Телеканал RT с конца сентября представит в 40 странах мира документальный фильм "Свадьбы, которые играют люди" автора Натальи Кадыровой, сообщает пресс-служба канала.
"Документальный фильм RT "Свадьбы, которые играют люди" автора Натальи Кадыровой покажут в 40 странах мира... Показы по всему миру начнутся с конца сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
Последствия украинских обстрелов в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Телеканал RT представил премьеру фильма "Курск. Плечом к плечу"
16 сентября, 10:15
Добавляется, что показы состоятся при поддержке Россотрудничества в Китае, Франции, Испании, Палестине, Иране, Аргентине, Азербайджане, Кубе, Чили, Монголии, Индии, Ливане, Киргизии, Мексике, Вьетнаме, Эфиопии и других странах. Кроме того, кинолента переведена на десять языков: английский, арабский, испанский, французский, немецкий, сербский, китайский, вьетнамский, монгольский и индонезийский.
Как отмечается, фильм снимался почти год в семи регионах России, от Калининграда до Омска. Съемочная группа RT изучила свадебные обычаи и узнала у пар, почему они приняли решение следовать традициям. Телеканал изучил вопросы: какая она — настоящая русская свадьба, откуда взялись выкуп, белое платье и ЗАГС, а также какие свадьбы играют россияне в горах, степях и тундре, в городах, деревнях и аулах, как выглядит бракосочетание в Сибири и на Ямале и почему сегодня россияне так охотно изучают старинные брачные традиции и обряды и следуют им.
«
"Важным источником изучения стали фольклорные ансамбли, потому что именно песни исторически сопровождали каждый этап свадебного таинства. Благодаря им сегодня можно пошагово воспроизвести все традиции. Этот фильм не просто красивая картинка. Это повод задуматься, что важнее: пышность торжества или глубокий смысл бракосочетания", — приводит пресс-служба слова автора фильма Натальи Кадыровой.
Уточняется, что в документальной ленте рассказывается и о том, как правильно испечь блины, чтобы угодить свекрови в Удмуртии, почему на русской свадьбе с караваем подается соль и почему родители молодых не присутствуют на регистрации брака адыгских шапсугов.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
RT снял фильм о работе военкоров арабского телеканала в Газе
23 августа, 12:29
 
КитайФранцияИспанияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В миреТелеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала