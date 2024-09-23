https://ria.ru/20240923/figurant-1974293520.html

Фигурант дела Тимура Иванова обжаловал продление ареста

Фигурант дела Тимура Иванова обжаловал продление ареста - РИА Новости, 23.09.2024

Фигурант дела Тимура Иванова обжаловал продление ареста

Бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обжаловал решение суда оставить его в СИЗО до 23 декабря, РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:11

2024-09-23T18:11

2024-09-23T18:11

происшествия

тимур иванов

александр фомин

сергей бородин

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обжаловал решение суда оставить его в СИЗО до 23 декабря, сказано в картотеке Басманного суда Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в карточке дела. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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происшествия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова