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Фигурант дела Тимура Иванова обжаловал продление ареста - РИА Новости, 23.09.2024
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18:11 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/figurant-1974293520.html
Фигурант дела Тимура Иванова обжаловал продление ареста
Фигурант дела Тимура Иванова обжаловал продление ареста - РИА Новости, 23.09.2024
Фигурант дела Тимура Иванова обжаловал продление ареста
Бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обжаловал решение суда оставить его в СИЗО до 23 декабря, РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:11
2024-09-23T18:11
происшествия
тимур иванов
александр фомин
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обжаловал решение суда оставить его в СИЗО до 23 декабря, сказано в картотеке Басманного суда Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в карточке дела. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Фигурант дела Тимура Иванова обжаловал продление ареста

Бизнесмен Фомин обжаловал решение суда оставить его в СИЗО до 23 декабря

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обжаловал решение суда оставить его в СИЗО до 23 декабря, сказано в картотеке Басманного суда Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в карточке дела.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая, 08:00
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
 
ПроисшествияТимур ИвановАлександр ФоминСергей БородинДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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