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В Кремле прокомментировали идею о новой архитектуре безопасности в Европе - РИА Новости, 23.09.2024
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13:08 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/evropa-1974227448.html
В Кремле прокомментировали идею о новой архитектуре безопасности в Европе
В Кремле прокомментировали идею о новой архитектуре безопасности в Европе - РИА Новости, 23.09.2024
В Кремле прокомментировали идею о новой архитектуре безопасности в Европе
Новая архитектура безопасности в Европе будет предметом особой озабоченности Москвы, необходимо обеспечение гарантий безопасности России, сообщил... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:08
2024-09-23T13:08
в мире
россия
европа
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новая архитектура безопасности в Европе будет предметом особой озабоченности Москвы, необходимо обеспечение гарантий безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, это (новая архитектура безопасности в Европе - ред.) будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее, и тому подобное", - сказал Песков журналистам. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. В воскресенье на международной конференции по вопросам мира в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна учесть свою географическую реальность, не ограниченную ЕС и НАТО, и в будущем пересмотреть отношения с Россией, как и мир на континенте.
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в мире, россия, европа, москва, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, евросоюз, нато
В мире, Россия, Европа, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО
В Кремле прокомментировали идею о новой архитектуре безопасности в Европе

Песков заявил о необходимости обеспечения гарантий безопасности России в Европе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новая архитектура безопасности в Европе будет предметом особой озабоченности Москвы, необходимо обеспечение гарантий безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, это (новая архитектура безопасности в Европе - ред.) будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее, и тому подобное", - сказал Песков журналистам.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. В воскресенье на международной конференции по вопросам мира в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна учесть свою географическую реальность, не ограниченную ЕС и НАТО, и в будущем пересмотреть отношения с Россией, как и мир на континенте.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин
14 июня, 12:41
 
В миреРоссияЕвропаМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинЭммануэль МакронЕвросоюзНАТО
 
 
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