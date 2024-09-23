https://ria.ru/20240923/evropa-1974227448.html

В Кремле прокомментировали идею о новой архитектуре безопасности в Европе

В Кремле прокомментировали идею о новой архитектуре безопасности в Европе - РИА Новости, 23.09.2024

В Кремле прокомментировали идею о новой архитектуре безопасности в Европе

Новая архитектура безопасности в Европе будет предметом особой озабоченности Москвы, необходимо обеспечение гарантий безопасности России, сообщил... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:08

2024-09-23T13:08

2024-09-23T13:08

в мире

россия

европа

москва

дмитрий песков

владимир путин

эммануэль макрон

евросоюз

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новая архитектура безопасности в Европе будет предметом особой озабоченности Москвы, необходимо обеспечение гарантий безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, это (новая архитектура безопасности в Европе - ред.) будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее, и тому подобное", - сказал Песков журналистам. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. В воскресенье на международной конференции по вопросам мира в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна учесть свою географическую реальность, не ограниченную ЕС и НАТО, и в будущем пересмотреть отношения с Россией, как и мир на континенте.

https://ria.ru/20240614/putin-1952846907.html

россия

европа

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, европа, москва, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, евросоюз, нато