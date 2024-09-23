https://ria.ru/20240923/evakuatsiya-1974265702.html

Из двух районов Курской области за неделю выехали более шести тысяч человек

Из двух районов Курской области за неделю выехали более шести тысяч человек - РИА Новости, 23.09.2024

Из двух районов Курской области за неделю выехали более шести тысяч человек

Приграничные районы Курской области за неделю покинули более шести тысяч человек, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:08

2024-09-23T16:08

2024-09-23T16:37

специальная военная операция на украине

россия

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

безопасность

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ТУЛА, 23 сен — РИА Новости. Приграничные районы Курской области за неделю покинули более шести тысяч человек, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале."На контроле ситуация с эвакуацией курян, проживающих в 15-километровой зоне в Рыльском и Хомутовском районах. Всего за прошедшую неделю из приграничья в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более шести тысяч человек", — говорится в публикации по итогам заседания регионального правительства.ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение удалось остановить.По данным на 23 сентября, за время боевых действий на этом участке противник потерял до 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240923/merkuris-1974157124.html

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россия, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность