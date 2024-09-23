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Из двух районов Курской области за неделю выехали более шести тысяч человек - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:08 23.09.2024 (обновлено: 16:37 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/evakuatsiya-1974265702.html
Из двух районов Курской области за неделю выехали более шести тысяч человек
Из двух районов Курской области за неделю выехали более шести тысяч человек - РИА Новости, 23.09.2024
Из двух районов Курской области за неделю выехали более шести тысяч человек
Приграничные районы Курской области за неделю покинули более шести тысяч человек, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:08
2024-09-23T16:37
специальная военная операция на украине
россия
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
безопасность
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ТУЛА, 23 сен — РИА Новости. Приграничные районы Курской области за неделю покинули более шести тысяч человек, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале."На контроле ситуация с эвакуацией курян, проживающих в 15-километровой зоне в Рыльском и Хомутовском районах. Всего за прошедшую неделю из приграничья в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более шести тысяч человек", — говорится в публикации по итогам заседания регионального правительства.ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение удалось остановить.По данным на 23 сентября, за время боевых действий на этом участке противник потерял до 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240923/merkuris-1974157124.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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россия, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Из двух районов Курской области за неделю выехали более шести тысяч человек

Смирнов: в Курской области за неделю эвакуировали более шести тысяч человек

© Фото : официальный Telegram-канал Главы Рыльского района Курской областиЭвакуация жителей Рыльского района
Эвакуация жителей Рыльского района - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : официальный Telegram-канал Главы Рыльского района Курской области
Эвакуация жителей Рыльского района
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ТУЛА, 23 сен — РИА Новости. Приграничные районы Курской области за неделю покинули более шести тысяч человек, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"На контроле ситуация с эвакуацией курян, проживающих в 15-километровой зоне в Рыльском и Хомутовском районах. Всего за прошедшую неделю из приграничья в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более шести тысяч человек", — говорится в публикации по итогам заседания регионального правительства.
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ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение удалось остановить.
По данным на 23 сентября, за время боевых действий на этом участке противник потерял до 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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