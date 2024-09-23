https://ria.ru/20240923/energodar-1974206706.html

Два микрорайона Энергодара частично остались без света

Два микрорайона Энергодара частично остались без света - РИА Новости, 23.09.2024

Два микрорайона Энергодара частично остались без света

Два микрорайона Энергодара в Запорожской области частично остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщает городская администрация. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:54

2024-09-23T11:54

2024-09-23T12:09

энергодар

происшествия

запорожская область

запорожская аэс

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Два микрорайона Энергодара в Запорожской области частично остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщает городская администрация."В связи с аварийным отключением высоковольтной линии в Энергодаре в I и IV микрорайонах произошло частичное отключение электроэнергии. Над устранением аварийной ситуации работают", - сообщается в Telegram-канале администрации.Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20240920/energodar-1973784959.html

энергодар

запорожская область

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энергодар, происшествия, запорожская область, запорожская аэс