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Два микрорайона Энергодара частично остались без света - РИА Новости, 23.09.2024
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11:54 23.09.2024 (обновлено: 12:09 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/energodar-1974206706.html
Два микрорайона Энергодара частично остались без света
Два микрорайона Энергодара частично остались без света - РИА Новости, 23.09.2024
Два микрорайона Энергодара частично остались без света
Два микрорайона Энергодара в Запорожской области частично остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщает городская администрация. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:54
2024-09-23T12:09
энергодар
происшествия
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Два микрорайона Энергодара в Запорожской области частично остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщает городская администрация."В связи с аварийным отключением высоковольтной линии в Энергодаре в I и IV микрорайонах произошло частичное отключение электроэнергии. Над устранением аварийной ситуации работают", - сообщается в Telegram-канале администрации.Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240920/energodar-1973784959.html
энергодар
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энергодар, происшествия, запорожская область, запорожская аэс
Энергодар, Происшествия, Запорожская область, Запорожская АЭС
Два микрорайона Энергодара частично остались без света

Два микрорайона Энергодара частично остались без света

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Два микрорайона Энергодара в Запорожской области частично остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщает городская администрация.
"В связи с аварийным отключением высоковольтной линии в Энергодаре в I и IV микрорайонах произошло частичное отключение электроэнергии. Над устранением аварийной ситуации работают", - сообщается в Telegram-канале администрации.
Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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ЭнергодарПроисшествияЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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