https://ria.ru/20240923/energodar-1974206706.html
Два микрорайона Энергодара частично остались без света
Два микрорайона Энергодара частично остались без света - РИА Новости, 23.09.2024
Два микрорайона Энергодара частично остались без света
Два микрорайона Энергодара в Запорожской области частично остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщает городская администрация. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:54
2024-09-23T11:54
2024-09-23T12:09
энергодар
происшествия
запорожская область
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149d2ed384370d8056e14d82be0e1bbc.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Два микрорайона Энергодара в Запорожской области частично остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщает городская администрация."В связи с аварийным отключением высоковольтной линии в Энергодаре в I и IV микрорайонах произошло частичное отключение электроэнергии. Над устранением аварийной ситуации работают", - сообщается в Telegram-канале администрации.Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240920/energodar-1973784959.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477321_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_632dfe6324aa027f5e2c0ba6e06c575f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, происшествия, запорожская область, запорожская аэс
Энергодар, Происшествия, Запорожская область, Запорожская АЭС
Два микрорайона Энергодара частично остались без света
Два микрорайона Энергодара частично остались без света