Захарова назвала главную цель энергетической стратегии ЕС
Захарова назвала нанесение России экономического ущерба целью энергостратегии ЕС
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Главная цель энергетической стратегии ЕС - отказ от российских энергоносителей и нанесение РФ экономического ущерба, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова
«
"Мы неоднократно давали свои оценки политике ЕС в энергосфере. Сейчас в Брюсселе в открытую говорят о том, что главная цель продвигаемой в ЕС энергетической стратегии – отказ от российских энергоносителей, подрыв потенциала отечественного топливно-энергетического комплекса и нанесение тем самым экономического ущерба нашей стране", — сказала она, комментируя представленный на днях Еврокомиссией очередной ежегодный доклад о состоянии дел в энергетической сфере в Евросоюзе.
"Все остальное, включая борьбу с изменением климата, используется как "дымовая завеса" или инструментарий для достижения этой сугубо политической цели. Новый доклад Еврокомиссии (ЕК) "О положении дел в Энергосоюзе", представленный 11 сентября, лишь подтверждает это",- добавила Захарова.
Польша будет решать судьбу Украины и Европы
19 сентября, 08:00