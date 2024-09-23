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Захарова назвала главную цель энергетической стратегии ЕС - РИА Новости, 23.09.2024
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17:44 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/energetika-1974289792.html
Захарова назвала главную цель энергетической стратегии ЕС
Захарова назвала главную цель энергетической стратегии ЕС - РИА Новости, 23.09.2024
Захарова назвала главную цель энергетической стратегии ЕС
Главная цель энергетической стратегии ЕС - отказ от российских энергоносителей и нанесение РФ экономического ущерба, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:44
2024-09-23T17:44
россия
брюссель
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
экономика
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Главная цель энергетической стратегии ЕС - отказ от российских энергоносителей и нанесение РФ экономического ущерба, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова &quot;Мы неоднократно давали свои оценки политике ЕС в энергосфере. Сейчас в Брюсселе в открытую говорят о том, что главная цель продвигаемой в ЕС энергетической стратегии – отказ от российских энергоносителей, подрыв потенциала отечественного топливно-энергетического комплекса и нанесение тем самым экономического ущерба нашей стране&quot;, — сказала она, комментируя представленный на днях Еврокомиссией очередной ежегодный доклад о состоянии дел в энергетической сфере в Евросоюзе."Все остальное, включая борьбу с изменением климата, используется как "дымовая завеса" или инструментарий для достижения этой сугубо политической цели. Новый доклад Еврокомиссии (ЕК) "О положении дел в Энергосоюзе", представленный 11 сентября, лишь подтверждает это",- добавила Захарова.
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россия, брюссель, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, экономика
Россия, Брюссель, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика
Захарова назвала главную цель энергетической стратегии ЕС

Захарова назвала нанесение России экономического ущерба целью энергостратегии ЕС

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Главная цель энергетической стратегии ЕС - отказ от российских энергоносителей и нанесение РФ экономического ущерба, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова
«

"Мы неоднократно давали свои оценки политике ЕС в энергосфере. Сейчас в Брюсселе в открытую говорят о том, что главная цель продвигаемой в ЕС энергетической стратегии – отказ от российских энергоносителей, подрыв потенциала отечественного топливно-энергетического комплекса и нанесение тем самым экономического ущерба нашей стране", — сказала она, комментируя представленный на днях Еврокомиссией очередной ежегодный доклад о состоянии дел в энергетической сфере в Евросоюзе.

"Все остальное, включая борьбу с изменением климата, используется как "дымовая завеса" или инструментарий для достижения этой сугубо политической цели. Новый доклад Еврокомиссии (ЕК) "О положении дел в Энергосоюзе", представленный 11 сентября, лишь подтверждает это",- добавила Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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РоссияБрюссельМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияЭкономика
 
 
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