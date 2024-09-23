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Путин анонсировал встречу министров энергетики БРИКС на РЭН - РИА Новости, 23.09.2024
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09:27 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/energetika-1974172441.html
Путин анонсировал встречу министров энергетики БРИКС на РЭН
Путин анонсировал встречу министров энергетики БРИКС на РЭН - РИА Новости, 23.09.2024
Путин анонсировал встречу министров энергетики БРИКС на РЭН
На полях международного форума "Российская энергетическая неделя" состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, предстоит наметить пути для упрочения роли РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:27
2024-09-23T09:27
россия
владимир путин
брикс
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На полях международного форума "Российская энергетическая неделя" состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, предстоит наметить пути для упрочения роли БРИКС в глобальном энергетическом диалоге, сказал президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям форума. "На полях форума состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, которая станет одним из ключевых мероприятий года председательства России в этом объединении. В ходе переговоров предстоит согласовать общие для наших государств принципы справедливого энергетического перехода, наметить пути для упрочения роли БРИКС в глобальном энергетическом диалоге", - отметил президент.
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россия, владимир путин, брикс, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Владимир Путин, БРИКС, Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Путин анонсировал встречу министров энергетики БРИКС на РЭН

Путин: на полях РЭН — 2024 состоится встреча министров энергетики стран БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На полях международного форума "Российская энергетическая неделя" состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, предстоит наметить пути для упрочения роли БРИКС в глобальном энергетическом диалоге, сказал президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям форума.
"На полях форума состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, которая станет одним из ключевых мероприятий года председательства России в этом объединении. В ходе переговоров предстоит согласовать общие для наших государств принципы справедливого энергетического перехода, наметить пути для упрочения роли БРИКС в глобальном энергетическом диалоге", - отметил президент.
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Опубликована деловая программа Российской энергетической недели – 2024
17 сентября, 13:18
 
РоссияВладимир ПутинБРИКСЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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