https://ria.ru/20240923/energetika-1974172441.html

Путин анонсировал встречу министров энергетики БРИКС на РЭН

Путин анонсировал встречу министров энергетики БРИКС на РЭН - РИА Новости, 23.09.2024

Путин анонсировал встречу министров энергетики БРИКС на РЭН

На полях международного форума "Российская энергетическая неделя" состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, предстоит наметить пути для упрочения роли РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:27

2024-09-23T09:27

2024-09-23T09:27

россия

владимир путин

брикс

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На полях международного форума "Российская энергетическая неделя" состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, предстоит наметить пути для упрочения роли БРИКС в глобальном энергетическом диалоге, сказал президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям форума. "На полях форума состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, которая станет одним из ключевых мероприятий года председательства России в этом объединении. В ходе переговоров предстоит согласовать общие для наших государств принципы справедливого энергетического перехода, наметить пути для упрочения роли БРИКС в глобальном энергетическом диалоге", - отметил президент.

https://ria.ru/20240917/forum-1973160111.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, брикс, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)