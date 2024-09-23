https://ria.ru/20240923/elektronika-1974262668.html

В России могут вернуть авансирование госконтрактов по радиоэлектронике

В России могут вернуть авансирование госконтрактов по радиоэлектронике - РИА Новости, 23.09.2024

В России могут вернуть авансирование госконтрактов по радиоэлектронике

Власти РФ рассматривают возможность возвращения к авансированию государственных контрактов по закупке радиоэлектроники на уровень до 80%, сообщил первый... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:50

2024-09-23T15:50

2024-09-23T15:50

экономика

россия

денис мантуров

антон алиханов

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СИРИУС, 23 сен - РИА Новости. Власти РФ рассматривают возможность возвращения к авансированию государственных контрактов по закупке радиоэлектроники на уровень до 80%, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе форума "Микроэлектроника 2024". В 2023 году в России уровень авансирования работ в области гражданских контрактов с привлечением средств федерального бюджета был снижен до 30-50% с 50-80%. Отвечая на вопрос модератора о возможности возвращения авансирования госзаказа по электронике на уровень до 80%, Мантуров сказал: "Ни для кого не секрет, что до 100% сегодня при подписании и реализации контрактов в рамках гособоронзаказа, и в том числе по радиоэлектронной продукции. А по гражданским - действительно снижена планка до 50%. С учетом ключевой ставки - сегодня мы уже этот вопрос обсуждали - мы формализуем этот подход… Я думаю, что мы с председателем правительства договоримся о том, чтобы вернуться к формату, который был до 2023 года". "Я не обещаю, но уверен, что это будет хорошим подспорьем, особенно сегодня с учетом высокой процентной ставки по кредитам", - добавил первый вице-премьер. Он отметил, что поручение по данному направлению даст Минфину РФ и министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

https://ria.ru/20240923/mishustin-1974219951.html

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экономика, россия, денис мантуров, антон алиханов