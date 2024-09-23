https://ria.ru/20240923/elektronika-1974213686.html

Мишустин пообещал поддержку инвестпроектов в сфере электроники

Мишустин пообещал поддержку инвестпроектов в сфере электроники - РИА Новости, 23.09.2024

Мишустин пообещал поддержку инвестпроектов в сфере электроники

Власти РФ продолжат поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты для развития сферы электроники в стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:04

2024-09-23T12:04

2024-09-23T12:05

экономика

россия

михаил мишустин

технологии

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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Власти РФ продолжат поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты для развития сферы электроники в стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Государство продолжит поддерживать реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов для укрепления динамичных перемен в этой сфере. В том числе – по капитальному строительству и созданию профильных технопарков в регионах", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".

https://ria.ru/20240923/elektronika-1974209575.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, технологии