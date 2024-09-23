https://ria.ru/20240923/elektronika-1974213686.html
Мишустин пообещал поддержку инвестпроектов в сфере электроники
Мишустин пообещал поддержку инвестпроектов в сфере электроники - РИА Новости, 23.09.2024
Мишустин пообещал поддержку инвестпроектов в сфере электроники
Власти РФ продолжат поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты для развития сферы электроники в стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:04
2024-09-23T12:04
2024-09-23T12:05
экономика
россия
михаил мишустин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974211120_0:0:2972:1671_1920x0_80_0_0_bb76490113c12e0e00ee5837b063c0d5.jpg
СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Власти РФ продолжат поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты для развития сферы электроники в стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Государство продолжит поддерживать реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов для укрепления динамичных перемен в этой сфере. В том числе – по капитальному строительству и созданию профильных технопарков в регионах", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".
https://ria.ru/20240923/elektronika-1974209575.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974211120_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_13f63ccdeb74f7744283f339b7d142a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, технологии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин пообещал поддержку инвестпроектов в сфере электроники
Мишустин: власти продолжат поддерживать проекты для развития сферы электроники