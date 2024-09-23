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Мишустин ознакомился с российскими разработками в области электроники - РИА Новости, 23.09.2024
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12:01 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/elektronika-1974213017.html
Мишустин ознакомился с российскими разработками в области электроники
Мишустин ознакомился с российскими разработками в области электроники - РИА Новости, 23.09.2024
Мишустин ознакомился с российскими разработками в области электроники
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Микроэлектроника 2024" ознакомился с разработками российских компаний и научных центров в этой сфере. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:01
2024-09-23T12:01
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
брикс
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Микроэлектроника 2024" ознакомился с разработками российских компаний и научных центров в этой сфере. Свой стенд на форуме представил консорциум робототехники и систем интеллектуального управления. Он был создан в 2021 году и объединяет более 60 российских производителей, разработчиков и интеграторов робототехнических решений. Его работа направлена на развитие производственной и научно-технической кооперации, стимулирование разработки ключевых технологий робототехники, организации серийного производства компонентной базы, а также развитие международного сотрудничества и промышленной кооперации с предприятиями стран БРИКС. На стенде консорциума премьеру рассказали о разрабатываемой сейчас платформе RUBOT - это своеобразный маркетплейс, на котором будут представлены компоненты и решения российских компаний в этой сфере и через который можно будет осуществлять закупки. Также главе кабмина представили решения в области интернета вещей. Также Мишустин ознакомился с экспозицией Московского института электронной техники. Премьеру рассказали в том числе о разработке собственных микросхем.
https://ria.ru/20240923/elektronika-1974209575.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, брикс
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, БРИКС
Мишустин ознакомился с российскими разработками в области электроники

Мишустину на форуме "Микроэлектроника 2024" показали разработки компаний из РФ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на выставке Российского форума "Микроэлектроника 2024"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на выставке Российского форума Микроэлектроника 2024 - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на выставке Российского форума "Микроэлектроника 2024"
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Микроэлектроника 2024" ознакомился с разработками российских компаний и научных центров в этой сфере.
Свой стенд на форуме представил консорциум робототехники и систем интеллектуального управления. Он был создан в 2021 году и объединяет более 60 российских производителей, разработчиков и интеграторов робототехнических решений. Его работа направлена на развитие производственной и научно-технической кооперации, стимулирование разработки ключевых технологий робототехники, организации серийного производства компонентной базы, а также развитие международного сотрудничества и промышленной кооперации с предприятиями стран БРИКС.
На стенде консорциума премьеру рассказали о разрабатываемой сейчас платформе RUBOT - это своеобразный маркетплейс, на котором будут представлены компоненты и решения российских компаний в этой сфере и через который можно будет осуществлять закупки. Также главе кабмина представили решения в области интернета вещей.
Также Мишустин ознакомился с экспозицией Московского института электронной техники. Премьеру рассказали в том числе о разработке собственных микросхем.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинБРИКС
 
 
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