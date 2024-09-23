https://ria.ru/20240923/elektronika-1974209575.html
Мишустин оценил рост производства электроники в России
Мишустин оценил рост производства электроники в России - РИА Новости, 23.09.2024
Мишустин оценил рост производства электроники в России
Объем производства электроники и оптических изделий в РФ за первое полугодие вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил премьер-министр РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:56
2024-09-23T11:56
2024-09-23T11:56
экономика
россия
михаил мишустин
технологии
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Объем производства электроники и оптических изделий в РФ за первое полугодие вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "За первое полугодие объем производства электроники и оптических изделий вырос на 35% относительно соответствующего периода 2023 года", - сообщил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".
https://ria.ru/20240923/elektronika-1974208841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, технологии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин оценил рост производства электроники в России
Мишустин: объем производства электроники за первое полугодие вырос на 35%