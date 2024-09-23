https://ria.ru/20240923/elektronika-1974209575.html

Мишустин оценил рост производства электроники в России

Мишустин оценил рост производства электроники в России - РИА Новости, 23.09.2024

Мишустин оценил рост производства электроники в России

Объем производства электроники и оптических изделий в РФ за первое полугодие вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил премьер-министр РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:56

2024-09-23T11:56

2024-09-23T11:56

экономика

россия

михаил мишустин

технологии

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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Объем производства электроники и оптических изделий в РФ за первое полугодие вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "За первое полугодие объем производства электроники и оптических изделий вырос на 35% относительно соответствующего периода 2023 года", - сообщил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".

https://ria.ru/20240923/elektronika-1974208841.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, технологии